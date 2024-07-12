12 июля 2024

В Екатеринбурге две недели не могут найти пропавшую 18-летнюю девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение девушки неизвестно с 1 июля (архивное фото)
Местоположение девушки неизвестно с 1 июля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропала 18-летняя Дарья Доставалова. Ее местоположение неизвестно с 1 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропала Доставалова Дарья Дмитриевна, 18 лет (2005 г. р.), город Екатеринбург. С 1 июля 2024 года её местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе или районе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост девушки — 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие. На момент пропажи была одета в белую кофту, черные штаны и ботинки.

Если вам известно местоположение пропавшей, то сообщите об этом по номеру 8 800 700 54 52. Помимо этого, можно рассказать любую информацию о ней инфоргу отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина).

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В Екатеринбурге пропала 18-летняя Дарья Доставалова. Ее местоположение неизвестно с 1 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропала Доставалова Дарья Дмитриевна, 18 лет (2005 г. р.), город Екатеринбург. С 1 июля 2024 года её местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе или районе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост девушки — 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие. На момент пропажи была одета в белую кофту, черные штаны и ботинки. Если вам известно местоположение пропавшей, то сообщите об этом по номеру 8 800 700 54 52. Помимо этого, можно рассказать любую информацию о ней инфоргу отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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