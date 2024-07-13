13 июля 2024
12 июля 2024

В Нефтеюганске дождь затопил улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Тюмень, лужа, брызги, лужа на дороге, брызги от автомобиля, дождь, дождь в городе
Колеса машин погружены в воду из-за дождя Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) затопило улицы во время дождя. Об этом сообщили жители города в соцсетях.

«Немножечко подтопило. Кто там купаться хотел??? Вот такая освежающая погодка!» — передает слова местных жителей telegram-канал «Это Юганск, детка!».

Вместе с этим к публикациям были прикреплены видеоролики. На одном из них колеса машин во дворе погружены под воду, а на другом у человека ноги по щиколотку оказались в воде.

По данным Gismeteo, в городе с 13 по 16 июля будут идти дожди. Самый дождливый день обещают 14 июля.

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В Нефтеюганске (ХМАО) затопило улицы во время дождя. Об этом сообщили жители города в соцсетях. «Немножечко подтопило. Кто там купаться хотел??? Вот такая освежающая погодка!» — передает слова местных жителей telegram-канал «Это Юганск, детка!». Вместе с этим к публикациям были прикреплены видеоролики. На одном из них колеса машин во дворе погружены под воду, а на другом у человека ноги по щиколотку оказались в воде. По данным Gismeteo, в городе с 13 по 16 июля будут идти дожди. Самый дождливый день обещают 14 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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