Колеса машин погружены в воду из-за дождя
В Нефтеюганске (ХМАО) затопило улицы во время дождя. Об этом сообщили жители города в соцсетях.
«Немножечко подтопило. Кто там купаться хотел??? Вот такая освежающая погодка!» — передает слова местных жителей telegram-канал «Это Юганск, детка!».
Вместе с этим к публикациям были прикреплены видеоролики. На одном из них колеса машин во дворе погружены под воду, а на другом у человека ноги по щиколотку оказались в воде.
По данным Gismeteo, в городе с 13 по 16 июля будут идти дожди. Самый дождливый день обещают 14 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!