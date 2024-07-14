14 июля 2024

Миндор озвучил количество автобусов между Челябинском и Магнитогорском

Между Челябинском и Магнитогорском курсируют 17 автобусов через Пласт
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, арктический автобус, салон арктики
Жители Пласта могут уехать на местных или проходящих автобусах Фото:

Жители Пласта Челябинской области пожаловались на невозможность уехать на автобусах небольшой вместимости, которые едут из Челябинска в Магнитогорск. В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что между Челябинском и Магнитогорском курсируют 17 автобусов, которые проходят через город Пласт.

«Для транспортной связанности Челябинска и Магнитогорска миндором установлен межмуниципальный маршрут № 591 „Челябинск (автостанция ‚Южные ворота‘)-Магнитогорск (автостанция)“, проходящий через Пласт. С 9 мая маршрут переведен на регулируемый тариф, предусмотрена работа семи автобусов большого класса и десяти малого класса», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального миндора URA.RU добавили, что автобусы малого класса работают на линии в часы невысокой загрузки. В ведомстве порекомендовали перевозчикам по возможности максимально задействовать автобусы большей вместимости.

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Жители Пласта Челябинской области пожаловались на невозможность уехать на автобусах небольшой вместимости, которые едут из Челябинска в Магнитогорск. В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что между Челябинском и Магнитогорском курсируют 17 автобусов, которые проходят через город Пласт. «Для транспортной связанности Челябинска и Магнитогорска миндором установлен межмуниципальный маршрут № 591 „Челябинск (автостанция ‚Южные ворота‘)-Магнитогорск (автостанция)“, проходящий через Пласт. С 9 мая маршрут переведен на регулируемый тариф, предусмотрена работа семи автобусов большого класса и десяти малого класса», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального миндора URA.RU добавили, что автобусы малого класса работают на линии в часы невысокой загрузки. В ведомстве порекомендовали перевозчикам по возможности максимально задействовать автобусы большей вместимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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