Миндор озвучил количество автобусов между Челябинском и Магнитогорском

Жители Пласта Челябинской области пожаловались на невозможность уехать на автобусах небольшой вместимости, которые едут из Челябинска в Магнитогорск. В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что между Челябинском и Магнитогорском курсируют 17 автобусов, которые проходят через город Пласт.
«Для транспортной связанности Челябинска и Магнитогорска миндором установлен межмуниципальный маршрут № 591 „Челябинск (автостанция ‚Южные ворота‘)-Магнитогорск (автостанция)“, проходящий через Пласт. С 9 мая маршрут переведен на регулируемый тариф, предусмотрена работа семи автобусов большого класса и десяти малого класса», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального миндора URA.RU добавили, что автобусы малого класса работают на линии в часы невысокой загрузки. В ведомстве порекомендовали перевозчикам по возможности максимально задействовать автобусы большей вместимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!