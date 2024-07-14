В ХМАО произошло второе за сутки смертельное ДТП с машиной, вылетевшей в кювет

Рядом с поселком Федоровский Сургутского района ХМАО произошло смертельная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего один человек погиб, а второй получил травму.
«Сегодня днём вблизи посёлка Фёдоровский в Сургутском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате один человек погиб, второй получил телесные повреждения», — сообщила полиция Югры в telegram-канале. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что утром подобное ДТП произошло в районе поселка Талинка Октябрьского района. Автомобиль Mitsubishi съехал в придорожный кювет: один человек погиб, еще трое получили травмы.
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