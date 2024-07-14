14 июля 2024

В ХМАО произошло второе за сутки смертельное ДТП с машиной, вылетевшей в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в Сургутском районе ХМАО погиб человек
В ДТП в Сургутском районе ХМАО погиб человек Фото:

Рядом с поселком Федоровский Сургутского района ХМАО произошло смертельная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего один человек погиб, а второй получил травму.

«Сегодня днём вблизи посёлка Фёдоровский в Сургутском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате один человек погиб, второй получил телесные повреждения», — сообщила полиция Югры в telegram-канале. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что утром подобное ДТП произошло в районе поселка Талинка Октябрьского района. Автомобиль Mitsubishi съехал в придорожный кювет: один человек погиб, еще трое получили травмы.

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Рядом с поселком Федоровский Сургутского района ХМАО произошло смертельная авария. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего один человек погиб, а второй получил травму. «Сегодня днём вблизи посёлка Фёдоровский в Сургутском районе водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате один человек погиб, второй получил телесные повреждения», — сообщила полиция Югры в telegram-канале. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что утром подобное ДТП произошло в районе поселка Талинка Октябрьского района. Автомобиль Mitsubishi съехал в придорожный кювет: один человек погиб, еще трое получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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