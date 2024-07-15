15 июля 2024

В ХМАО загорелся ангар с техникой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На пожаре работают 29 человек
На пожаре работают 29 человек Фото:

В Нижневартовске произошел пожар в ангаре с техникой на улице Индустриальной. На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС.

«В 10:59 поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по ул. Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11:07 наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим строениям нет», — говорится в сообщении.

Ангар тушат 29 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших в пожаре на данный момент нет.

Пожар произошел в ангаре с техникой
Пожар произошел в ангаре с техникой
Фото:

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В Нижневартовске произошел пожар в ангаре с техникой на улице Индустриальной. На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС. «В 10:59 поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по ул. Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11:07 наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим строениям нет», — говорится в сообщении. Ангар тушат 29 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших в пожаре на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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