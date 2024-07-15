На пожаре работают 29 человек
В Нижневартовске произошел пожар в ангаре с техникой на улице Индустриальной. На месте работают спасатели, сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС.
«В 10:59 поступило сообщение о возгорании в строении ангара в Нижневартовске по ул. Индустриальной. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 11:07 наблюдается горение кровли ангара на площади 120 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим строениям нет», — говорится в сообщении.
Ангар тушат 29 человек личного состава и 8 единиц техники. Пострадавших в пожаре на данный момент нет.
Пожар произошел в ангаре с техникой
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