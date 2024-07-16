16 июля 2024

Свердловские подростки мечтают о зарплате в 40 тысяч рублей — их ожидания выросли

Ожидания по зарплате у свердловских подростков резко выросли до 40 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплатные ожидания подростков выросли на 27% Фото:

В Свердловской области зарплатные ожидания подростков увеличились на 27% за год, а желаемая заработная плата достигла 40,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру».

«В Свердловской области средняя желаемая зарплата соискателей в возрасте 14-17 лет выросла на 27%, теперь она составляет 40,6 тысяч рублей. Количество резюме в период июнь—июль 2024 года увеличилось на 67%», — говорится в релизе.

Там же отмечается, что юные свердловчане в основном рассматривают работу официантами и бариста, курьерами, продавцами, администраторами, упаковщиками, менеджерами по продажам. Относительно июня, в июле подростки чаще публиковали резюме на должности промоутеров (в 2,9 раза), официантов (в 2,4 раза), упаковщиков (в 1,5 раза), продавцов (в 1,4 раза).

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В Свердловской области зарплатные ожидания подростков увеличились на 27% за год, а желаемая заработная плата достигла 40,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «В Свердловской области средняя желаемая зарплата соискателей в возрасте 14-17 лет выросла на 27%, теперь она составляет 40,6 тысяч рублей. Количество резюме в период июнь—июль 2024 года увеличилось на 67%», — говорится в релизе. Там же отмечается, что юные свердловчане в основном рассматривают работу официантами и бариста, курьерами, продавцами, администраторами, упаковщиками, менеджерами по продажам. Относительно июня, в июле подростки чаще публиковали резюме на должности промоутеров (в 2,9 раза), официантов (в 2,4 раза), упаковщиков (в 1,5 раза), продавцов (в 1,4 раза).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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