Свердловские подростки мечтают о зарплате в 40 тысяч рублей — их ожидания выросли

Ожидания по зарплате у свердловских подростков резко выросли до 40 тысяч

17 июля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Зарплатные ожидания подростков выросли на 27% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области зарплатные ожидания подростков увеличились на 27% за год, а желаемая заработная плата достигла 40,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «В Свердловской области средняя желаемая зарплата соискателей в возрасте 14-17 лет выросла на 27%, теперь она составляет 40,6 тысяч рублей. Количество резюме в период июнь—июль 2024 года увеличилось на 67%», — говорится в релизе. Там же отмечается, что юные свердловчане в основном рассматривают работу официантами и бариста, курьерами, продавцами, администраторами, упаковщиками, менеджерами по продажам. Относительно июня, в июле подростки чаще публиковали резюме на должности промоутеров (в 2,9 раза), официантов (в 2,4 раза), упаковщиков (в 1,5 раза), продавцов (в 1,4 раза). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области зарплатные ожидания подростков увеличились на 27% за год, а желаемая заработная плата достигла 40,6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Зарплата.ру». «В Свердловской области средняя желаемая зарплата соискателей в возрасте 14-17 лет выросла на 27%, теперь она составляет 40,6 тысяч рублей. Количество резюме в период июнь—июль 2024 года увеличилось на 67%», — говорится в релизе. Там же отмечается, что юные свердловчане в основном рассматривают работу официантами и бариста, курьерами, продавцами, администраторами, упаковщиками, менеджерами по продажам. Относительно июня, в июле подростки чаще публиковали резюме на должности промоутеров (в 2,9 раза), официантов (в 2,4 раза), упаковщиков (в 1,5 раза), продавцов (в 1,4 раза).