Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной

В небе над Харьковом заметили самолет британских ВВС (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над Украиной заметили британский военный самолет. Об этом говорят данные сервиса, в котором можно наблюдать за положением воздушных судов.
«В ночь с 16 на 17 июля в небе над Харьковом был замечен учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании. Судно совершало полет на уровне почти 6000 метров и двигалось со скоростью 798 км в час», — указано в сервисе Flightradar.
Ранее власти Великобритании заявляли о желании поставить боевые самолеты на Украину. Также британцы занимаются подготовкой украинских военных летчиков, передает RT.
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