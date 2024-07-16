16 июля 2024

Самолет британских ВВС замечен в небе над Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Харьковом заметили самолет британских ВВС (архивное фото)
В небе над Харьковом заметили самолет британских ВВС (архивное фото) Фото:
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В небе над Украиной заметили британский военный самолет. Об этом говорят данные сервиса, в котором можно наблюдать за положением воздушных судов.

«В ночь с 16 на 17 июля в небе над Харьковом был замечен учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании. Судно совершало полет на уровне почти 6000 метров и двигалось со скоростью 798 км в час», — указано в сервисе Flightradar.

Ранее власти Великобритании заявляли о желании поставить боевые самолеты на Украину. Также британцы занимаются подготовкой украинских военных летчиков, передает RT.

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В небе над Украиной заметили британский военный самолет. Об этом говорят данные сервиса, в котором можно наблюдать за положением воздушных судов. «В ночь с 16 на 17 июля в небе над Харьковом был замечен учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании. Судно совершало полет на уровне почти 6000 метров и двигалось со скоростью 798 км в час», — указано в сервисе Flightradar. Ранее власти Великобритании заявляли о желании поставить боевые самолеты на Украину. Также британцы занимаются подготовкой украинских военных летчиков, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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