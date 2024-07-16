16 июля 2024

Знаток темы о перевале Дятлова представит новые книги в Екатеринбурге

Писательница Анна Матвеева стала хедлайнером книжного фестиваля в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения литературной премии имени Бажова 2016 . Екатеринбург, матвеева анна
Анна Матвеева — финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна» Фото:

Автор романов «Перевал Дятлова или Тайна девяти» и «Каждые сто лет» Анна Матвеева представит два новых произведения в рамках книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«23 августа в зоне лектория Анна Матвеева проведет встречу с читателями, где представит свой новый том дилогии „Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева“. В нем писательница вновь обращается к судьбам натурщиц и муз известных художников», — поделились в пресс-службе.

Также автор презентует сборник «Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей». Встреча пройдет 25 августа на Капсуле времени.

Фестиваль будет длиться три дня — с 23 по 25 августа. Хедлайнерами в этом году стали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Дмитрий Данилов и Ася Лавринович. Они проведут лекции, презентуют новые книги и пообщаются с читателями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автор романов «Перевал Дятлова или Тайна девяти» и «Каждые сто лет» Анна Матвеева представит два новых произведения в рамках книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «23 августа в зоне лектория Анна Матвеева проведет встречу с читателями, где представит свой новый том дилогии „Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева“. В нем писательница вновь обращается к судьбам натурщиц и муз известных художников», — поделились в пресс-службе. Также автор презентует сборник «Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей». Встреча пройдет 25 августа на Капсуле времени. Фестиваль будет длиться три дня — с 23 по 25 августа. Хедлайнерами в этом году стали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Дмитрий Данилов и Ася Лавринович. Они проведут лекции, презентуют новые книги и пообщаются с читателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...