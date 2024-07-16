Знаток темы о перевале Дятлова представит новые книги в Екатеринбурге

Автор романов «Перевал Дятлова или Тайна девяти» и «Каждые сто лет» Анна Матвеева представит два новых произведения в рамках книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«23 августа в зоне лектория Анна Матвеева проведет встречу с читателями, где представит свой новый том дилогии „Картинные девушки. Музы и художники: от Веласкеса до Анатолия Зверева“. В нем писательница вновь обращается к судьбам натурщиц и муз известных художников», — поделились в пресс-службе.
Также автор презентует сборник «Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей». Встреча пройдет 25 августа на Капсуле времени.
Фестиваль будет длиться три дня — с 23 по 25 августа. Хедлайнерами в этом году стали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Дмитрий Данилов и Ася Лавринович. Они проведут лекции, презентуют новые книги и пообщаются с читателями.
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