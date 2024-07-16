На сахалинском полигоне выставили опытный «Урал» из Миасса (Челябинская область) на водородном двигателе. Как 17 июля сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей России, на острове будут апробировать объекты альтернативной энергетики.
«На Сахалине запустили первый в России водородный полигон. Он расположен в Южно-Сахалинске. На площадке выставили опытную модель „Урала“ на водороде», — рассказали в Союзмаше.
Также на полигоне показаны другие машины на водородном топливе. Например, среди них представлена «ГАЗель». Технологии альтернативной энергетики будут распространять по территории страны. Новейшие разработки обеспечат электричеством отдаленные населенные пункты, загрузят общественный транспорт и тяжелую технику.
Чтобы проект развивался, нужна инфраструктура. Как уточнил председатель отделения Союза машиностроителей, гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев, серийный запуск потребует наличия заправок и утвержденных стандартов.
Компании «Росатом», «РЖД» и «Трансмашхолдинг» планируют в ближайшие годы запустить водородные поезда. В планах также есть строительство легких судов с использованием водородных энергосистем.
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