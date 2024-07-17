Пассажиров трамвай высадили (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 17 июля на улице Татищева трамвай снес автомобиль такси. Из-за аварии на развороте собралась пробка, на место происшествия приехали медики. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На Татищева трамвай №18 сбил белую иномарку. У машины смяло всю переднюю дверь, а также задело заднюю. Всех пассажиров общественного транспорта высадили. К месту аварии уже приехали медики», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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