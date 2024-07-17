В Екатеринбурге трамвай снес такси, образовалась пробка. Видео

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Виды города во время вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, медицинская маска, екатеринбург , трамвай, пустой город
Пассажиров трамвай высадили (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 17 июля на улице Татищева трамвай снес автомобиль такси. Из-за аварии на развороте собралась пробка, на место происшествия приехали медики. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На Татищева трамвай №18 сбил белую иномарку. У машины смяло всю переднюю дверь, а также задело заднюю. Всех пассажиров общественного транспорта высадили. К месту аварии уже приехали медики», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 17 июля на улице Татищева трамвай снес автомобиль такси. Из-за аварии на развороте собралась пробка, на место происшествия приехали медики. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На Татищева трамвай №18 сбил белую иномарку. У машины смяло всю переднюю дверь, а также задело заднюю. Всех пассажиров общественного транспорта высадили. К месту аварии уже приехали медики», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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