Врач предупредил об опасностях, которыми грозит готовая еда из магазинов и кафе

Потребление готовой еды из магазинов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Такая продукция способна спровоцировать развитие сахарного диабета, ожирения и подагры. Об этом заявил врач-диетолог Антон Поляков.
«Во-первых, это избыточный вес или ожирение. Во-вторых, сахарный диабет, поскольку в большинстве готовых блюд содержится огромное количество быстрых углеводов. Люди, работающие в офисе или на удаленке, двигаются, как правило, мало. Они не успевают сжигать эти углеводы», — заявил Антон Поляков в разговоре с изданием «Ридус».
Он отметил, что готовая еда также может спровоцировать возникновение желчнокаменной болезни. Она, в свою очередь, способна привести к росту уровня мочевой кислоты, что в итоге угрожает подагрой.
По словам Поляков, на российском рынке готовой продукции представлена не самая здоровая еда: пицца, шаурма, гамбургеры, хинкали и хачапури. Он привел пример с недавней вспышкой ботулизма, которым люди заболели из-за салатов.
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