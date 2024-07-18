Прокуратура взялась за ЧП с девочкой, которая выпала из окна многоэтажки в ХМАО

Прокуратура начала проверку из-за ЧП с падением девочки из окна
Прокуратура устроила проверку из-за падения 14-летней девочки из окна девятого этажа в Пыть-Яхе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Пыть-Яха проводит проверку по факту падения 14-летней девочки из окна девятого этажа многоквартирного жилого дома. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится на сайт ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Происшествие случилось в четверг, 18 октября на улице Есенина, на месте работали скорая и полиция.
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