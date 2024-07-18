18 июля 2024

Прокуратура взялась за ЧП с девочкой, которая выпала из окна многоэтажки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку из-за ЧП с падением девочки из окна
Прокуратура начала проверку из-за ЧП с падением девочки из окна Фото:

Прокуратура устроила проверку из-за падения 14-летней девочки из окна девятого этажа в Пыть-Яхе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Пыть-Яха проводит проверку по факту падения 14-летней девочки из окна девятого этажа многоквартирного жилого дома. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится на сайт ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Происшествие случилось в четверг, 18 октября на улице Есенина, на месте работали скорая и полиция.

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Прокуратура устроила проверку из-за падения 14-летней девочки из окна девятого этажа в Пыть-Яхе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокуратура Пыть-Яха проводит проверку по факту падения 14-летней девочки из окна девятого этажа многоквартирного жилого дома. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится на сайт ведомства. Ранее URA.RU рассказывало о самом инциденте. Происшествие случилось в четверг, 18 октября на улице Есенина, на месте работали скорая и полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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