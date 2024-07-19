Топ летних кинотеатров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге работает пять летних кинотеатров
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Кинолето в парке Маяковского. Екатеринбург
Большая часть кинотеатров ждет гостей до середины августа Фото:

В этом году в Екатеринбурге работает пять летних площадок, где горожане могут не только насладиться просмотром фильмов под открытым небом, но и поучаствовать в разнообразных мастер-классах, образовательных и спортивных мероприятиях. URA.RU собрало самые популярные бесплатные точки для проведения досуга.

«Кинолето»

Где: аллея Маяковского в ЦПКиО

Кинопоказы для всей семьи проходят до 4 августа на аллее Маяковского уже не первый год. В расписании на эти выходные есть картины Mamma Mia, «Как стать принцессой», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Охотники за привидениями», паблик-ток «Work&life balance: успеть все!» в рамках фестиваля Sandarina. Более подробная афиша — на сайте парка.

«Летний кинотеатр by KION»

Где: Летний театр в парке Маяковского

Показы проходят до 29 августа, но следует предварительно зарегистрироваться на фильм и указать, что у вас есть действующая подписка на онлайн-кинотеатр KION. Если подписки нет, то ее можно оформить бесплатно на месяц — для этого на входе в театр нужно обратиться к волонтерам. Расписание можно посмотреть здесь.

«Лето с РМК»

Где: набережная у филиала Пушкинского музея

До 31 августа будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК, концерты, детские праздники, а также показы фильмов и спектаклей. В эту субботу пройдет мастер-класс «Свободное движение» с Алисой Лишенко, а в воскресенье покажут мультфильм «Доктор Айболит» и фильм «Дети капитана Гранта». Подробнее обо всех мероприятиях — на сайте.

Площадка от Tele2

Где: возле ККТ «Космос»

Здесь можно не только посмотреть фильмы, но и поучаствовать в мастер-классах, послушать спикеров и освоить танцевальные направления. В ближайшие выходные покажут картины «Соблазнитель 2», «Мадам Парфюмер», «Тайна Мунакра», а также из любопытного — пройдет вечеринка в наушниках с командой Silent Party и лекция о том, как выступать на публике. Площадка работает ежедневно с 15:00 (до 18 августа). Подробное расписание здесь.

Кинотеатр в Академическом

Где: Преображенский парк

Для жителей одного из отдаленных районов города появился свой кинотеатр. Всех любителей кино приглашают на показы в парк, место сбора — у белого шатра. 20 июля можно посмотреть «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Горожан просят брать с собой коврики, пледы, раскладные стульчики, термосы с чаем и средство от комаров. Расписание киносеансов публикуют здесь.

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В этом году в Екатеринбурге работает пять летних площадок, где горожане могут не только насладиться просмотром фильмов под открытым небом, но и поучаствовать в разнообразных мастер-классах, образовательных и спортивных мероприятиях. URA.RU собрало самые популярные бесплатные точки для проведения досуга. Где: аллея Маяковского в ЦПКиО Кинопоказы для всей семьи проходят до 4 августа на аллее Маяковского уже не первый год. В расписании на эти выходные есть картины Mamma Mia, «Как стать принцессой», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Охотники за привидениями», паблик-ток «Work&life balance: успеть все!» в рамках фестиваля Sandarina. Более подробная афиша — на сайте парка. Где: Летний театр в парке Маяковского Показы проходят до 29 августа, но следует предварительно зарегистрироваться на фильм и указать, что у вас есть действующая подписка на онлайн-кинотеатр KION. Если подписки нет, то ее можно оформить бесплатно на месяц — для этого на входе в театр нужно обратиться к волонтерам. Расписание можно посмотреть здесь. Где: набережная у филиала Пушкинского музея До 31 августа будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК, концерты, детские праздники, а также показы фильмов и спектаклей. В эту субботу пройдет мастер-класс «Свободное движение» с Алисой Лишенко, а в воскресенье покажут мультфильм «Доктор Айболит» и фильм «Дети капитана Гранта». Подробнее обо всех мероприятиях — на сайте. Где: возле ККТ «Космос» Здесь можно не только посмотреть фильмы, но и поучаствовать в мастер-классах, послушать спикеров и освоить танцевальные направления. В ближайшие выходные покажут картины «Соблазнитель 2», «Мадам Парфюмер», «Тайна Мунакра», а также из любопытного — пройдет вечеринка в наушниках с командой Silent Party и лекция о том, как выступать на публике. Площадка работает ежедневно с 15:00 (до 18 августа). Подробное расписание здесь. Где: Преображенский парк Для жителей одного из отдаленных районов города появился свой кинотеатр. Всех любителей кино приглашают на показы в парк, место сбора — у белого шатра. 20 июля можно посмотреть «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Горожан просят брать с собой коврики, пледы, раскладные стульчики, термосы с чаем и средство от комаров. Расписание киносеансов публикуют здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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