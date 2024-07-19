В Минобороны РФ рассказали о сокрушительных преимуществах ЗРК с челябинским двигателем. Видео

В Южной группировке войск оценили эффективность ЗРК Тор-М2

19 июля 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

«Тор-М2» отлично зарекомендовал себя как комплекс малого действия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Минобороны РФ рассказали об использовании зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» с челябинским двигателем, оценив его как высокоэффективное средство ПВО. Об этом сообщили представители подразделения Южной группировки войск. «Я с гордостью могу сказать, что это лучший комплекс малого действия. Он видит очень малоразмерные цели, быстро реагирует на них. Это крылатые ракеты, противорадиолокационные и баллистические ракеты, крупные и маленькие квадрокоптеры», — отметили зенитчики Южной группировки войск, их слова передает Минобороны России в telegram-канале. Как уточнили военнослужащие, помимо прочего, они работают и по разведывательным, и корректируемым беспилотникам. Здесь ЗРК «Тор-М2» также зарекомендовал себя. Ранее «Тор-М2», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил движущиеся цели Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Зенитный ракетный комплекс выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минобороны РФ рассказали об использовании зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» с челябинским двигателем, оценив его как высокоэффективное средство ПВО. Об этом сообщили представители подразделения Южной группировки войск. «Я с гордостью могу сказать, что это лучший комплекс малого действия. Он видит очень малоразмерные цели, быстро реагирует на них. Это крылатые ракеты, противорадиолокационные и баллистические ракеты, крупные и маленькие квадрокоптеры», — отметили зенитчики Южной группировки войск, их слова передает Минобороны России в telegram-канале. Как уточнили военнослужащие, помимо прочего, они работают и по разведывательным, и корректируемым беспилотникам. Здесь ЗРК «Тор-М2» также зарекомендовал себя. Ранее «Тор-М2», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил движущиеся цели Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Зенитный ракетный комплекс выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении.