В Минобороны РФ рассказали об использовании зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» с челябинским двигателем, оценив его как высокоэффективное средство ПВО. Об этом сообщили представители подразделения Южной группировки войск.
«Я с гордостью могу сказать, что это лучший комплекс малого действия. Он видит очень малоразмерные цели, быстро реагирует на них. Это крылатые ракеты, противорадиолокационные и баллистические ракеты, крупные и маленькие квадрокоптеры», — отметили зенитчики Южной группировки войск, их слова
Как уточнили военнослужащие, помимо прочего, они работают и по разведывательным, и корректируемым беспилотникам. Здесь ЗРК «Тор-М2» также зарекомендовал себя.
Ранее «Тор-М2», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил движущиеся цели Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Зенитный ракетный комплекс выполнил пуск управляемых ракет и поразил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении.
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