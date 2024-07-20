20 июля 2024
19 июля 2024

Умер директор челябинского нацпарка «Зюраткуль»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Брюханов вёл активную работу по защите интересов парка
Александр Брюханов вёл активную работу по защите интересов парка Фото:

В воскресенье 21 июля ушёл из жизни директор ФГБУ «Национальный парк „Зюраткуль“, главный государственный инспектор Александр Брюханов. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«Александр Витальевич работал в национальном парке „Зюраткуль“ практически со дня его основания — с апреля 1994 года. С 2002 года он исполнял обязанности директора, а в 2003 году был утверждён в должности директора национального парка „Зюраткуль“», — говорится в сообщении.

Под его руководством в парке была создана мобильная патрульная группа, осуществляющая охрану территории парка. Он сам выходил в рейды, не считаясь с выходными и праздниками. Вел активную борьбу с браконьерами и нарушителями режима парка.

«Александр Витальевич был женат, воспитал троих достойных сыновей. Весь коллектив национального парка „Зюраткуль“ скорбит по безвременно ушедшему руководителю и выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким», — скорбят работники нацпарка. 

По его инициативе и под его руководством в национальном парке был создан реабилитационный центр для лосят-сирот Дом лося «Сохатка». В нем директор нацпарка стал «лосиным папой», воспитав и выпустив на волю не один десяток сохатых. На его зов лоси приходили из леса, за его снегоходом они готовы были бежать десятки километров, отмечают коллеги покойного руководителя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В воскресенье 21 июля ушёл из жизни директор ФГБУ «Национальный парк „Зюраткуль“, главный государственный инспектор Александр Брюханов. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка. «Александр Витальевич работал в национальном парке „Зюраткуль“ практически со дня его основания — с апреля 1994 года. С 2002 года он исполнял обязанности директора, а в 2003 году был утверждён в должности директора национального парка „Зюраткуль“», — говорится в сообщении. Под его руководством в парке была создана мобильная патрульная группа, осуществляющая охрану территории парка. Он сам выходил в рейды, не считаясь с выходными и праздниками. Вел активную борьбу с браконьерами и нарушителями режима парка. «Александр Витальевич был женат, воспитал троих достойных сыновей. Весь коллектив национального парка „Зюраткуль“ скорбит по безвременно ушедшему руководителю и выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким», — скорбят работники нацпарка.  По его инициативе и под его руководством в национальном парке был создан реабилитационный центр для лосят-сирот Дом лося «Сохатка». В нем директор нацпарка стал «лосиным папой», воспитав и выпустив на волю не один десяток сохатых. На его зов лоси приходили из леса, за его снегоходом они готовы были бежать десятки километров, отмечают коллеги покойного руководителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...