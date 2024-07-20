Умер директор челябинского нацпарка «Зюраткуль»

В воскресенье 21 июля ушёл из жизни директор ФГБУ «Национальный парк „Зюраткуль“, главный государственный инспектор Александр Брюханов. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«Александр Витальевич работал в национальном парке „Зюраткуль“ практически со дня его основания — с апреля 1994 года. С 2002 года он исполнял обязанности директора, а в 2003 году был утверждён в должности директора национального парка „Зюраткуль“», — говорится в сообщении.
Под его руководством в парке была создана мобильная патрульная группа, осуществляющая охрану территории парка. Он сам выходил в рейды, не считаясь с выходными и праздниками. Вел активную борьбу с браконьерами и нарушителями режима парка.
«Александр Витальевич был женат, воспитал троих достойных сыновей. Весь коллектив национального парка „Зюраткуль“ скорбит по безвременно ушедшему руководителю и выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким», — скорбят работники нацпарка.
По его инициативе и под его руководством в национальном парке был создан реабилитационный центр для лосят-сирот Дом лося «Сохатка». В нем директор нацпарка стал «лосиным папой», воспитав и выпустив на волю не один десяток сохатых. На его зов лоси приходили из леса, за его снегоходом они готовы были бежать десятки километров, отмечают коллеги покойного руководителя.
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