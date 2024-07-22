В центре Москвы загорелась гостиница

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В гостинице горит кровля (архивное фото) Фото:

В гостинце «Птичка» в центре Москвы произошел пожар. Неизвестно, остались ли внутри здания постояльцы.

«Огонь охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе столицы», — передает Shot. После пламя быстро перешло на утеплитель и провода на чердаке. Спасатели не могут пройти на крышу изнутри, поэтому снаружи вскрывают кровлю.

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В гостинце «Птичка» в центре Москвы произошел пожар. Неизвестно, остались ли внутри здания постояльцы. «Огонь охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе столицы», — передает Shot. После пламя быстро перешло на утеплитель и провода на чердаке. Спасатели не могут пройти на крышу изнутри, поэтому снаружи вскрывают кровлю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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