В центре Москвы загорелась гостиница

В гостинице горит кровля (архивное фото)
В гостинце «Птичка» в центре Москвы произошел пожар. Неизвестно, остались ли внутри здания постояльцы.
«Огонь охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе столицы», — передает Shot. После пламя быстро перешло на утеплитель и провода на чердаке. Спасатели не могут пройти на крышу изнутри, поэтому снаружи вскрывают кровлю.
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