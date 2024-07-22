В центре Москвы загорелась гостиница

22 июля 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

В гостинице горит кровля (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В гостинце «Птичка» в центре Москвы произошел пожар. Неизвестно, остались ли внутри здания постояльцы. «Огонь охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе столицы», — передает Shot. После пламя быстро перешло на утеплитель и провода на чердаке. Спасатели не могут пройти на крышу изнутри, поэтому снаружи вскрывают кровлю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В гостинце «Птичка» в центре Москвы произошел пожар. Неизвестно, остались ли внутри здания постояльцы. «Огонь охватил чердак и кровлю двухэтажного здания в Большом Сухаревском переулке в Мещанском районе столицы», — передает Shot. После пламя быстро перешло на утеплитель и провода на чердаке. Спасатели не могут пройти на крышу изнутри, поэтому снаружи вскрывают кровлю.