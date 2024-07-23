Молодой челябинец попытался изнасиловать пенсионерку

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Джабык, село в котором был пожар и Путин. Челябинск, сгоревший лес, горельник
Челябинец напал на пенсионерку в лесополосе Фото:

В Троицком районе Челябинской области 18-летний местный житель попытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека задержали, после предъявления обвинений ему изберут меру пресечения.

«Молодой человек напал на пенсионерку в лесу: повалил на землю, стал раздевать. Пенсионерка дала отпор, он испугался и убежал», — рассказал источник.

По данным URA.RU, после заявления в правоохранительные органы о случившемся выяснилось, что парень психически не здоров. Хотели определить в психдиспансер. Но позже на него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Троицком районе Челябинской области 18-летний местный житель попытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека задержали, после предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. «Молодой человек напал на пенсионерку в лесу: повалил на землю, стал раздевать. Пенсионерка дала отпор, он испугался и убежал», — рассказал источник. По данным URA.RU, после заявления в правоохранительные органы о случившемся выяснилось, что парень психически не здоров. Хотели определить в психдиспансер. Но позже на него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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