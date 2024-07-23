Молодой челябинец попытался изнасиловать пенсионерку

23 июля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Челябинец напал на пенсионерку в лесополосе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицком районе Челябинской области 18-летний местный житель попытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека задержали, после предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. «Молодой человек напал на пенсионерку в лесу: повалил на землю, стал раздевать. Пенсионерка дала отпор, он испугался и убежал», — рассказал источник. По данным URA.RU, после заявления в правоохранительные органы о случившемся выяснилось, что парень психически не здоров. Хотели определить в психдиспансер. Но позже на него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицком районе Челябинской области 18-летний местный житель попытался изнасиловать 80-летнюю пенсионерку. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, молодого человека задержали, после предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. «Молодой человек напал на пенсионерку в лесу: повалил на землю, стал раздевать. Пенсионерка дала отпор, он испугался и убежал», — рассказал источник. По данным URA.RU, после заявления в правоохранительные органы о случившемся выяснилось, что парень психически не здоров. Хотели определить в психдиспансер. Но позже на него завели уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.