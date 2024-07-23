Легендарная группа едет на праздник в свердловский город. Видео

Группа «На-На» выступит на Дне города в Нижней Туре

24 июля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Группа «На-На» приедет в область спустя неделю после последнего выступления в Ревде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская группа «На-На», созданная продюсером Бари Алибасовым, едет на День города в Нижнюю Туру (Свердловская область). Видеоприглашение появилось в соцсетях концертного агентства MahnevaEvent. «Нижняя Тура, привет! Мы группа „На-На“. И мы будем рады встрече с вами 27 июля на праздновании Дня города. Приходите все за хорошим настроением. Будет много музыки, позитива. Не пропустите! До встречи! Увидимся», — сказали артисты. Последний раз музыканты приезжали в регион 20 июля. Группа выступила на День металлурга в Ревде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская группа «На-На», созданная продюсером Бари Алибасовым, едет на День города в Нижнюю Туру (Свердловская область). Видеоприглашение появилось в соцсетях концертного агентства MahnevaEvent. «Нижняя Тура, привет! Мы группа „На-На“. И мы будем рады встрече с вами 27 июля на праздновании Дня города. Приходите все за хорошим настроением. Будет много музыки, позитива. Не пропустите! До встречи! Увидимся», — сказали артисты. Последний раз музыканты приезжали в регион 20 июля. Группа выступила на День металлурга в Ревде.