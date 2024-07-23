23 июля 2024

Легендарная группа едет на праздник в свердловский город. Видео

Группа «На-На» выступит на Дне города в Нижней Туре
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, на-на, нанайцы
Группа «На-На» приедет в область спустя неделю после последнего выступления в Ревде Фото:

Российская группа «На-На», созданная продюсером Бари Алибасовым, едет на День города в Нижнюю Туру (Свердловская область). Видеоприглашение появилось в соцсетях концертного агентства MahnevaEvent.

«Нижняя Тура, привет! Мы группа „На-На“. И мы будем рады встрече с вами 27 июля на праздновании Дня города. Приходите все за хорошим настроением. Будет много музыки, позитива. Не пропустите! До встречи! Увидимся», — сказали артисты.

Последний раз музыканты приезжали в регион 20 июля. Группа выступила на День металлурга в Ревде.

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Российская группа «На-На», созданная продюсером Бари Алибасовым, едет на День города в Нижнюю Туру (Свердловская область). Видеоприглашение появилось в соцсетях концертного агентства MahnevaEvent. «Нижняя Тура, привет! Мы группа „На-На“. И мы будем рады встрече с вами 27 июля на праздновании Дня города. Приходите все за хорошим настроением. Будет много музыки, позитива. Не пропустите! До встречи! Увидимся», — сказали артисты. Последний раз музыканты приезжали в регион 20 июля. Группа выступила на День металлурга в Ревде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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