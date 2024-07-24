Свердловчанину, попавшему в ДТП с четырьмя погибшими, грозит уголовное дело

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За рулем фуры был 67-летний Сергей Р.
За рулем фуры был 67-летний Сергей Р. Фото:

В отношении 67-летнего Сергея, водителя фуры Renault, который ночью 24 июля попал в аварию в Екатеринбурге, где погибли четверо друзей, могут возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ. Сейчас с ним проводят следственные действия, сообщил источник URA.RU.

«Сейчас рассматривается версия, что Сергей не уступил дорогу легковушке. Но впереди долгое разбирательство. Назначен ряд экспертиз, ищут свидетелей аварии, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, как двигался ВАЗ. Скорее всего, пенсионеру грозит уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается. Оперативно связаться с Сергеем не удалось.

ДТП произошло на улице Бисертской, 133. По предварительным данным, Сергей, поворачивая, не уступил дорогу легковому автомобилю, в котором находились четверо друзей. Сотрудникам ГАИ пенсионер пояснил, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на огромной скорости. У Сергея 50-летний водительский стаж, в ГАИ уверяют, что ранее он не привлекался к административной ответственности.

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В отношении 67-летнего Сергея, водителя фуры Renault, который ночью 24 июля попал в аварию в Екатеринбурге, где погибли четверо друзей, могут возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ. Сейчас с ним проводят следственные действия, сообщил источник URA.RU. «Сейчас рассматривается версия, что Сергей не уступил дорогу легковушке. Но впереди долгое разбирательство. Назначен ряд экспертиз, ищут свидетелей аварии, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, как двигался ВАЗ. Скорее всего, пенсионеру грозит уголовное дело», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается. Оперативно связаться с Сергеем не удалось. ДТП произошло на улице Бисертской, 133. По предварительным данным, Сергей, поворачивая, не уступил дорогу легковому автомобилю, в котором находились четверо друзей. Сотрудникам ГАИ пенсионер пояснил, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на огромной скорости. У Сергея 50-летний водительский стаж, в ГАИ уверяют, что ранее он не привлекался к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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