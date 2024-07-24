Свердловчанину, попавшему в ДТП с четырьмя погибшими, грозит уголовное дело

24 июля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

За рулем фуры был 67-летний Сергей Р. Фото: ИА «Ночные новости» В отношении 67-летнего Сергея, водителя фуры Renault, который ночью 24 июля попал в аварию в Екатеринбурге, где погибли четверо друзей, могут возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ. Сейчас с ним проводят следственные действия, сообщил источник URA.RU. «Сейчас рассматривается версия, что Сергей не уступил дорогу легковушке. Но впереди долгое разбирательство. Назначен ряд экспертиз, ищут свидетелей аварии, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, как двигался ВАЗ. Скорее всего, пенсионеру грозит уголовное дело», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается. Оперативно связаться с Сергеем не удалось. ДТП произошло на улице Бисертской, 133. По предварительным данным, Сергей, поворачивая, не уступил дорогу легковому автомобилю, в котором находились четверо друзей. Сотрудникам ГАИ пенсионер пояснил, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на огромной скорости. У Сергея 50-летний водительский стаж, в ГАИ уверяют, что ранее он не привлекался к административной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении 67-летнего Сергея, водителя фуры Renault, который ночью 24 июля попал в аварию в Екатеринбурге, где погибли четверо друзей, могут возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ. Сейчас с ним проводят следственные действия, сообщил источник URA.RU. «Сейчас рассматривается версия, что Сергей не уступил дорогу легковушке. Но впереди долгое разбирательство. Назначен ряд экспертиз, ищут свидетелей аварии, осматриваются записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, как двигался ВАЗ. Скорее всего, пенсионеру грозит уголовное дело», — сказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в СК по Свердловской области, ответ ожидается. Оперативно связаться с Сергеем не удалось. ДТП произошло на улице Бисертской, 133. По предварительным данным, Сергей, поворачивая, не уступил дорогу легковому автомобилю, в котором находились четверо друзей. Сотрудникам ГАИ пенсионер пояснил, что не заметил ВАЗ, который якобы несся на огромной скорости. У Сергея 50-летний водительский стаж, в ГАИ уверяют, что ранее он не привлекался к административной ответственности.