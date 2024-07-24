В трех районах Челябинской области развелись клопы-вредители

Максимальное количество клопов «вредная черепашка» зафиксировано в трех районах Челябинской обалсти. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра.
« По оперативной информации Челябинского филиала Россельхозцентра, максимальная численность вредителя зафиксирована в Еткульском, Троицком и Чебаркульском районах. По прогнозам специалистов Россельхозцентра, быстрая уборка озимых культур может способствовать сокращению периода вредоносности клопов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства отметили, что по состоянию на 17 июля, общая площадь обследования составила 56,1 тысяч гектаров. Вредитель начал перелет на посевы озимого зерна в начале третьей декады мая. Перезимовавших клопов не найдено, личинки и имаго на озимых и яровых культурах обнаруживаются в единичном виде.
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