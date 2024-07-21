Приставы выдворили более 1,6 тысячи мигрантов из Свердловской области

Судебные приставы депортировали 1654 мигрантов из Свердловской области. Все иностранцы прибыли в регион на заработки и находились здесь нелегально. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.
«Приставы Свердловской области с начала 2024 года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 1654 иностранных граждан (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия). Только за прошедшие две недели судебными приставами выдворено более 240 иностранцев», — следует из сообщения.
Каждый мигрант был оштрафован за нарушение законодательства РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания», — отметили в ведомстве.
На прошлой неделе военные следователи проводили рейд на стройплощадках в Ленинском районе Екатеринбурга. Они искали мигрантов, не вставших на воинский учет. В ходе операции выявили семерых граждан, которых отправили в военкомат.
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