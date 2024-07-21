21 июля 2024

Приставы выдворили более 1,6 тысячи мигрантов из Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы находились на территории РФ нелегально
Иностранцы находились на территории РФ нелегально Фото:

Судебные приставы депортировали 1654 мигрантов из Свердловской области. Все иностранцы прибыли в регион на заработки и находились здесь нелегально. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.

«Приставы Свердловской области с начала 2024 года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 1654 иностранных граждан (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия). Только за прошедшие две недели судебными приставами выдворено более 240 иностранцев», — следует из сообщения.

Каждый мигрант был оштрафован за нарушение законодательства РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания», — отметили в ведомстве.

На прошлой неделе военные следователи проводили рейд на стройплощадках в Ленинском районе Екатеринбурга. Они искали мигрантов, не вставших на воинский учет. В ходе операции выявили семерых граждан, которых отправили в военкомат.

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Судебные приставы депортировали 1654 мигрантов из Свердловской области. Все иностранцы прибыли в регион на заработки и находились здесь нелегально. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП. «П риставы Свердловской области с начала 2024 года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 1654 иностранных граждан (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия). Только за прошедшие две недели судебными приставами выдворено более 240 иностранцев», — следует из сообщения. Каждый мигрант был оштрафован за нарушение законодательства РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания», — отметили в ведомстве. На прошлой неделе военные следователи проводили рейд на стройплощадках в Ленинском районе Екатеринбурга. Они искали мигрантов, не вставших на воинский учет. В ходе операции выявили семерых граждан, которых отправили в военкомат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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