Нанесен мощный удар по аэродрому в Борисполе

Российские войска нанесли серию ударов по объектам на Украине, включая аэродром в Борисполе и районы с военной техникой. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 03:20 прилетало по аэродрому в городе Борисполь. <...> Последующий взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта», — рассказал Лебедев РИА Новости. Он добавил, что накануне на данном аэродроме садился самолет Ил-76 и атака могла быть связана с грузом, которые он доставил.
По словам Лебедева, помимо Борисполя, удары были нанесены по системам ПВО и РЭБ в Вышгородском районе Киевской области, железнодорожному составу с военной техникой в Черкасской области, а также по пригородам Харькова и Житомира. Он также упомянул эвакуацию иностранных офицеров из Измаила (Одесская область) после ударов.
Ранее подполье сообщило, что ВС России ударили по карьеру в контролируемой Киевом части Запорожской области. Там располагается склад с боекомплектом и военной техникой ВСУ, передает RT.
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