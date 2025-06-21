В течение ближайших нескольких лет Европейский союз в его нынешнем виде может прекратить свое существование. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Я не уверена, будет ли к тому моменту ЕС существовать в нынешнем виде», — рассказала Кнайсль на полях ПМЭФ в ходе интервью ТАСС. Так она ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС в ближайшие годы.
Бывшая глава МИД Австрии отметила, что с середины 1990-х годов Европейский союз расширялся, но не добился углубления интеграции. Она напомнила, что попытки реформ, такие как принятие общей конституции, оказались безуспешными, а другие механизмы также не были реализованы. По мнению Кнайсль, даже сокращение числа членов не решит существующих проблем: внутри ЕС сохраняются кризисы, не связанные с Россией. Ситуация вокруг Украины является лишь одной из многих острых тем, подчеркнула она.
Ранее академик РАН Сергей Глазьев заявил, что европейские власти, обвиняя Россию в эскалации конфликта, сами вовлечены в коррупционные схемы и не способны объективно оценивать происходящее. По его словам, милитаризация, проводимая Евросоюзом, обусловлена стремлением политической элиты извлечь выгоду из кризисных ситуаций, передает «Царьград».
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