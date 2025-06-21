Бывшая глава МИД Австрии заявила о риске скорого краха ЕС

Кнайсль: нынешний ЕС рискует прекратить существование через несколько лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кнайсль отметила, что ЕС имеет множество проблем, не связанных с Россией
Кнайсль отметила, что ЕС имеет множество проблем, не связанных с Россией Фото:

В течение ближайших нескольких лет Европейский союз в его нынешнем виде может прекратить свое существование. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. 

«Я не уверена, будет ли к тому моменту ЕС существовать в нынешнем виде», — рассказала Кнайсль на полях ПМЭФ в ходе интервью ТАСС. Так она ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС в ближайшие годы.

Бывшая глава МИД Австрии отметила, что с середины 1990-х годов Европейский союз расширялся, но не добился углубления интеграции. Она напомнила, что попытки реформ, такие как принятие общей конституции, оказались безуспешными, а другие механизмы также не были реализованы. По мнению Кнайсль, даже сокращение числа членов не решит существующих проблем: внутри ЕС сохраняются кризисы, не связанные с Россией. Ситуация вокруг Украины является лишь одной из многих острых тем, подчеркнула она.

Ранее академик РАН Сергей Глазьев заявил, что европейские власти, обвиняя Россию в эскалации конфликта, сами вовлечены в коррупционные схемы и не способны объективно оценивать происходящее. По его словам, милитаризация, проводимая Евросоюзом, обусловлена стремлением политической элиты извлечь выгоду из кризисных ситуаций, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение ближайших нескольких лет Европейский союз в его нынешнем виде может прекратить свое существование. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.  «Я не уверена, будет ли к тому моменту ЕС существовать в нынешнем виде», — рассказала Кнайсль на полях ПМЭФ в ходе интервью ТАСС. Так она ответила на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС в ближайшие годы. Бывшая глава МИД Австрии отметила, что с середины 1990-х годов Европейский союз расширялся, но не добился углубления интеграции. Она напомнила, что попытки реформ, такие как принятие общей конституции, оказались безуспешными, а другие механизмы также не были реализованы. По мнению Кнайсль, даже сокращение числа членов не решит существующих проблем: внутри ЕС сохраняются кризисы, не связанные с Россией. Ситуация вокруг Украины является лишь одной из многих острых тем, подчеркнула она. Ранее академик РАН Сергей Глазьев заявил, что европейские власти, обвиняя Россию в эскалации конфликта, сами вовлечены в коррупционные схемы и не способны объективно оценивать происходящее. По его словам, милитаризация, проводимая Евросоюзом, обусловлена стремлением политической элиты извлечь выгоду из кризисных ситуаций, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...