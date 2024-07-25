Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области утвердило порядок определения регионального оператора ТКО без проведения конкурса. Документ, подписанный министром ЖКХ Николаем Смирновым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
«Утвердить порядок присвоения юридическому лицу статуса регионального оператора по обращению с твердым коммунальными отходами на территории Свердловской области без проведения конкурсного отбора», — следует из приказа. Когда один из операторов прекращает работу, его территорию могут отдать другому — тому, кто первый подаст заявку.
Проблему с невывозом мусора ощущают жители Первоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила. Из-за чего ревдинский полигон с 11 июля начинает принимать коммунальные отходы из городов Свердловской области. Такое решение принял Смирнов. До этого для решения проблемной ситуации региональное министерство ЖКХ направило руководству регоператора предупреждение о недопустимости нарушения графика и сроков вывоза ТКО.
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