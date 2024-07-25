Свердловские власти проводят мусорную реформу после коллапса в четырех городах. Документ

25 июля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Регоператора по уборке ТКО будут выбирать без конкурса Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мусорный коллапс в Первоуральске Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области утвердило порядок определения регионального оператора ТКО без проведения конкурса. Документ, подписанный министром ЖКХ Николаем Смирновым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Утвердить порядок присвоения юридическому лицу статуса регионального оператора по обращению с твердым коммунальными отходами на территории Свердловской области без проведения конкурсного отбора», — следует из приказа. Когда один из операторов прекращает работу, его территорию могут отдать другому — тому, кто первый подаст заявку. Проблему с невывозом мусора ощущают жители Первоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила. Из-за чего ревдинский полигон с 11 июля начинает принимать коммунальные отходы из городов Свердловской области. Такое решение принял Смирнов. До этого для решения проблемной ситуации региональное министерство ЖКХ направило руководству регоператора предупреждение о недопустимости нарушения графика и сроков вывоза ТКО. Документ: официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области утвердило порядок определения регионального оператора ТКО без проведения конкурса. Документ, подписанный министром ЖКХ Николаем Смирновым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Утвердить порядок присвоения юридическому лицу статуса регионального оператора по обращению с твердым коммунальными отходами на территории Свердловской области без проведения конкурсного отбора», — следует из приказа. Когда один из операторов прекращает работу, его территорию могут отдать другому — тому, кто первый подаст заявку. Проблему с невывозом мусора ощущают жители Первоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила. Из-за чего ревдинский полигон с 11 июля начинает принимать коммунальные отходы из городов Свердловской области. Такое решение принял Смирнов. До этого для решения проблемной ситуации региональное министерство ЖКХ направило руководству регоператора предупреждение о недопустимости нарушения графика и сроков вывоза ТКО.