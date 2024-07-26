В Копейске ввели режим повышенной готовности и открыли два ПВРа

В Копейске (Челябинская область) из-за проливных дождей 26 июля введен режим повышенной готовности и открыты два пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Копейске введен режим повышенной готовности. В связи с затяжными проливными дождями и большим количеством осадков все службы городского округа на ближайшие выходные переведены в усиленный режим работы. Оборудованы два пункта временного размещения в средней школе №13 и Доме культуры имени Бажова», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что при необходимости будут открыты дополнительные пункты временного размещения граждан. С улиц города и из прудов-испарителей, а также из разреза спецтехника откачивает воду.
В регионе продолжаются сильные ливни. Только за последние сутки выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди продолжат идти и в ближайшие дни.
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