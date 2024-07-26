В Копейске ввели режим повышенной готовности и открыли два ПВРа

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Дожди идут на протяжении нескольких дней
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Копейске (Челябинская область) из-за проливных дождей 26 июля введен режим повышенной готовности и открыты два пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Копейске введен режим повышенной готовности. В связи с затяжными проливными дождями и большим количеством осадков все службы городского округа на ближайшие выходные переведены в усиленный режим работы. Оборудованы два пункта временного размещения в средней школе №13 и Доме культуры имени Бажова», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что при необходимости будут открыты дополнительные пункты временного размещения граждан. С улиц города и из прудов-испарителей, а также из разреза спецтехника откачивает воду.

В регионе продолжаются сильные ливни. Только за последние сутки выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди продолжат идти и в ближайшие дни.

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В Копейске (Челябинская область) из-за проливных дождей 26 июля введен режим повышенной готовности и открыты два пункта временного размещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Копейске введен режим повышенной готовности. В связи с затяжными проливными дождями и большим количеством осадков все службы городского округа на ближайшие выходные переведены в усиленный режим работы. Оборудованы два пункта временного размещения в средней школе №13 и Доме культуры имени Бажова», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что при необходимости будут открыты дополнительные пункты временного размещения граждан. С улиц города и из прудов-испарителей, а также из разреза спецтехника откачивает воду. В регионе продолжаются сильные ливни. Только за последние сутки выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди продолжат идти и в ближайшие дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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