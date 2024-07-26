Эксперты ООН призвали освободить екатеринбургского правозащитника Соколова

Эксперты ООН призвали освободить екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова и снять с него обвинения. Об этом рассказали в пресс-службе Организации Объединенных Наций.
«Работа Алексея Соколова имеет решающее значение для освещения злоупотреблений в российских местах лишения свободы, в частности продолжающихся пыток и жестокого обращения с задержанными и заключенными. Арест по обвинению в размещении логотипа Facebook* (запрещена в РФ, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), на сайте и telegram-канале его организации нарушает его право на свободу мнений и их свободное выражение», — говорится в заявлении.
Представители организации 23 июля обратились к правительству по делу правозащитника из Екатеринбурга. Также после заключения под стражу его адвокат направил в суд апелляцию.
О задержании Соколова стало известно утром 5 июля. В тот день обыски также проходили у Евгения и коллеги Алексея — Ларисы Захаровой. Соколов-младший стал свидетелем по делу. Следствие считает, что Алексей публиковал в telegram-канале «Правозащитники Урала» посты, в которых отражал недостоверные факты о деятельности свердловского ГУФСИН, а также ставил ссылки на Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ). Обвиняемый вину не признает, сейчас он находится в СИЗО-1. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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