Челябинцам из-за режима ЧС запретили въезд на территорию парка Зюраткуль

На данный момент въезд на территорию парка закрыт
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В Челябинской области из-за режима ЧС закрыли въезд на территорию парка Зюраткуль. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.
"Дорога "Сатка-озеро Зюраткуль" территория национального парка Зюраткуль. На данный момент въезд на территорию парка закрыт", — сообщили в ведомстве.
В Челябинской области третий день подряд идут сильные дожди. Режим ЧС введен в Карабаше и Сосновском районе, а в ряде территорий действует режим повышенной готовности. Из разлива водоем и несколько дорог перекрыто.
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