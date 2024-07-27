Челябинцам из-за режима ЧС запретили въезд на территорию парка Зюраткуль

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На данный момент въезд на территорию парка закрыт
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Под Карабашем прорвало дамбу

В Челябинской области из-за режима ЧС закрыли въезд на территорию парка Зюраткуль. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

"Дорога "Сатка-озеро Зюраткуль" территория национального парка Зюраткуль. На данный момент въезд на территорию парка закрыт", — сообщили в ведомстве.

В Челябинской области третий день подряд идут сильные дожди. Режим ЧС введен в Карабаше и Сосновском районе, а в ряде территорий действует режим повышенной готовности. Из разлива водоем и несколько дорог перекрыто.

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В Челябинской области из-за режима ЧС закрыли въезд на территорию парка Зюраткуль. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ. "Дорога "Сатка-озеро Зюраткуль" территория национального парка Зюраткуль. На данный момент въезд на территорию парка закрыт", — сообщили в ведомстве. В Челябинской области третий день подряд идут сильные дожди. Режим ЧС введен в Карабаше и Сосновском районе, а в ряде территорий действует режим повышенной готовности. Из разлива водоем и несколько дорог перекрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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