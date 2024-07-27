Военные России спасли украинца, которого расстреляли ВСУ: главное о СВО к вечеру 27 июля

ВС РФ спасли в Торецке бойца ВСУ, которого расстреляли сослуживцы

27 июля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Военные России спасли бойца ВСУ, которого расстреляли сослуживцы из-за его желания сдаться в плен Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Торецке на горловском направлении военные ВСУ расстреливали своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен ВС РФ. Однако одного из бойцов, Сергея Наталенко, удалось спасти российским военным, они оказали раненому медицинскую помощь. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 июля. Спасение пострадавшего бойца армии Украины, которого расстреляли сослуживцы Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, что его сослуживцы пытались расстрелять тех бойцов, кто планировал сдаться в плен российской армии, в том числе и самого Наталенко. Он отметил, что находился в колонне сдавшихся самым последним, поэтому принял весь удар армии Украины на себя, так как военные стреляли со спины. Однако ВС РФ удалось спасти раненного и оказать ему медицинскую помощь. Атаки беспилотников ВСУ на регионы России ВС РФ успешно перехватили 50 БПЛА армии Киева. Так, в Брянской области были уничтожены 22 дрона, в Ростовской — девять, в Курской и Рязанской областях — по семь дронов, в Белгородской — три и в Саратовской и Липецкой областях — по одному. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Освобождение населенного пункта Лозоватское в ДНР Российские войска освободили населенный пункт Лозоватское. Он находится в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны. Украинская армия потеряла треть иностранных наемников Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что за все время конфликта ВСУ потеряли треть от общего числа иностранных наемников. В основном подразделения с иностранными наемниками созданы в PR-целях, заявил Прозоров. Также, по его словам, украинская армия несет очень серьезные потери, а желающих приезжать в страну и вступать в ряды ВСУ становится все меньше. Сырский перебрасывает готовых к наступлению военных в ДНР Главком ВСУ Александр Сырский перебрасывает войска в Донецкую народную республику, однако мобилизованы только те военные, которые готовы к осеннему наступлению. В telegram-канал «Резидент» отметили, что Сырский принял подобное решение для укрепления обороны на направлении. Бригада морпехов армии Киева сдалась в плен ВС РФ в связи с предательством руководства Бригада из 17 морпехов сдалась в плен российской армии островах в дельте реки Днепр в Херсонской области после предательства со стороны своего руководства. Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты рассказали, что руководство сбежало от них, поэтому бойцам пришлось ждать, когда их эвакуируют с участка фронта, однако помощь так и не пришла, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Торецке на горловском направлении военные ВСУ расстреливали своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен ВС РФ. Однако одного из бойцов, Сергея Наталенко, удалось спасти российским военным, они оказали раненому медицинскую помощь. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 июля. Спасение пострадавшего бойца армии Украины, которого расстреляли сослуживцы Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, что его сослуживцы пытались расстрелять тех бойцов, кто планировал сдаться в плен российской армии, в том числе и самого Наталенко. Он отметил, что находился в колонне сдавшихся самым последним, поэтому принял весь удар армии Украины на себя, так как военные стреляли со спины. Однако ВС РФ удалось спасти раненного и оказать ему медицинскую помощь. Атаки беспилотников ВСУ на регионы России ВС РФ успешно перехватили 50 БПЛА армии Киева. Так, в Брянской области были уничтожены 22 дрона, в Ростовской — девять, в Курской и Рязанской областях — по семь дронов, в Белгородской — три и в Саратовской и Липецкой областях — по одному. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Освобождение населенного пункта Лозоватское в ДНР Российские войска освободили населенный пункт Лозоватское. Он находится в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны. Украинская армия потеряла треть иностранных наемников Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что за все время конфликта ВСУ потеряли треть от общего числа иностранных наемников. В основном подразделения с иностранными наемниками созданы в PR-целях, заявил Прозоров. Также, по его словам, украинская армия несет очень серьезные потери, а желающих приезжать в страну и вступать в ряды ВСУ становится все меньше. Сырский перебрасывает готовых к наступлению военных в ДНР Главком ВСУ Александр Сырский перебрасывает войска в Донецкую народную республику, однако мобилизованы только те военные, которые готовы к осеннему наступлению. В telegram-канал «Резидент» отметили, что Сырский принял подобное решение для укрепления обороны на направлении. Бригада морпехов армии Киева сдалась в плен ВС РФ в связи с предательством руководства Бригада из 17 морпехов сдалась в плен российской армии островах в дельте реки Днепр в Херсонской области после предательства со стороны своего руководства. Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты рассказали, что руководство сбежало от них, поэтому бойцам пришлось ждать, когда их эвакуируют с участка фронта, однако помощь так и не пришла, передает Пятый канал.