Украина атаковала семь областей РФ: карта СВО на 27 июля

ВСУ атаковали Рязанскую область беспилотниками

27 июля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Семь областей РФ были атакованы 50 беспилотниками ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средствами ПВО ВС РФ за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись семь российских областей: Брянская, Ростовская, Курская, Рязанская, Белгородская, Саратовская и Липецкая. Бойцы группировки «Север» уничтожили шесть украинских бригад. Силы ВС РФ заняли почти весь поселок Красногоровку (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Атака ВСУ на семь регионов России Ночью и утром силы ВС РФ перехватили или уничтожили 50 БПЛА ВСУ над шестью российскими областями: над Брянской — 22 беспилотника, над Ростовской — девять, над Курской — семь, над Рязанской — семь, над Белгородской — три, над Саратовской — один, над Липецкой — один. Информации о пострадавших или о разрушениях не передавалось. По предварительным данным, в Рязанской области ВСУ пытались атаковать аэродром. Харьковское направление Бойцы группировки «Север» с помощью разведки местности, в частности, с воздуха с использованием БпЛА, получили данные о наращивании сил противника. Задействуя противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С», «Север» уничтожила украинскую бронетехнику и позиции, занятые ВСУ. Также группировка поразила шесть украинских бригад, потерявших в итоге до 240 человек. Донецкое направление Российские истребители Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Было уничтожено до 15 человек живой силы противника. Военнослужащие группировки «Центр» применили робота для подвоза продовольствия и боеприпасов. ТАСС передало информацию о том, что он представляет собой тележку с дистанционным управлением, грузоподъемностью 160 кг и постоянным полным приводом на все четыре колеса. Робот управляется оператором, с помощью пульта управления оператора и разведывательного дрона, через который оператор видит направление движения тележки. Она также может применяться для эвакуации раненых. Группировка «Юг» впервые стала применять боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Расчеты БМПТ оказывают помощь танкистам при выполнении ими задач по уничтожению опорных пунктов и техники противника. «Терминаторы» сближаются с противником и открывают по нему шквальный огонь из автоматических гранатометов и осколочно-фугасными снарядами 30-мм пушек. ВС РФ заняли большую часть населенного пункта Красногоровка (ДНР) — за ВСУ осталась небольшая территория частного сектора. «Центр» продвинулась сразу в нескольких направлениях от населенного пункта Очертино (ДНР). «Запад» продвинулась в лесах города Кременная у населенного пункта Диброва (ДНР). Информацию об этом передают «Военкоры Русской Весны» в telegram-канале. Херсонское направление Рязанские десантники уничтожили командный пункт пехотного батальона ВСУ с помощью БпЛА. Оператор беспилотника обнаружил передвижения украинских военных у заброшенного дома в населенном пункте на правом берегу Днепра. Также в окрестностях были зафиксированы сильные радиопомехи. После тщательной разведки было обнаружено, что в здании дислоцировался командный пункт пехотного батальона ВСУ: в подвале расположился штаб, а на верхних этажах — личный состав. ВС РФ уничтожили командный пункт с помощью высокоточного дрона-камикадзе FPV. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средствами ПВО ВС РФ за минувшую ночь были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись семь российских областей: Брянская, Ростовская, Курская, Рязанская, Белгородская, Саратовская и Липецкая. Бойцы группировки «Север» уничтожили шесть украинских бригад. Силы ВС РФ заняли почти весь поселок Красногоровку (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Ночью и утром силы ВС РФ перехватили или уничтожили 50 БПЛА ВСУ над шестью российскими областями: над Брянской — 22 беспилотника, над Ростовской — девять, над Курской — семь, над Рязанской — семь, над Белгородской — три, над Саратовской — один, над Липецкой — один. Информации о пострадавших или о разрушениях не передавалось. По предварительным данным, в Рязанской области ВСУ пытались атаковать аэродром. Бойцы группировки «Север» с помощью разведки местности, в частности, с воздуха с использованием БпЛА, получили данные о наращивании сил противника. Задействуя противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С», «Север» уничтожила украинскую бронетехнику и позиции, занятые ВСУ. Также группировка поразила шесть украинских бригад, потерявших в итоге до 240 человек. Российские истребители Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Было уничтожено до 15 человек живой силы противника. Военнослужащие группировки «Центр» применили робота для подвоза продовольствия и боеприпасов. ТАСС передало информацию о том, что он представляет собой тележку с дистанционным управлением, грузоподъемностью 160 кг и постоянным полным приводом на все четыре колеса. Робот управляется оператором, с помощью пульта управления оператора и разведывательного дрона, через который оператор видит направление движения тележки. Она также может применяться для эвакуации раненых. Группировка «Юг» впервые стала применять боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Расчеты БМПТ оказывают помощь танкистам при выполнении ими задач по уничтожению опорных пунктов и техники противника. «Терминаторы» сближаются с противником и открывают по нему шквальный огонь из автоматических гранатометов и осколочно-фугасными снарядами 30-мм пушек. ВС РФ заняли большую часть населенного пункта Красногоровка (ДНР) — за ВСУ осталась небольшая территория частного сектора. «Центр» продвинулась сразу в нескольких направлениях от населенного пункта Очертино (ДНР). «Запад» продвинулась в лесах города Кременная у населенного пункта Диброва (ДНР). Информацию об этом передают «Военкоры Русской Весны» в telegram-канале. Рязанские десантники уничтожили командный пункт пехотного батальона ВСУ с помощью БпЛА. Оператор беспилотника обнаружил передвижения украинских военных у заброшенного дома в населенном пункте на правом берегу Днепра. Также в окрестностях были зафиксированы сильные радиопомехи. После тщательной разведки было обнаружено, что в здании дислоцировался командный пункт пехотного батальона ВСУ: в подвале расположился штаб, а на верхних этажах — личный состав. ВС РФ уничтожили командный пункт с помощью высокоточного дрона-камикадзе FPV.