ВСУ пытались атаковать Россию 14 беспилотниками

Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 14 дронов Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Над российскими регионами сбиты 14 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение ночи ВСУ пытались атаковать Россию 14 беспилотниками, они все сбиты или перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Россию ночью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение ночи ВСУ пытались атаковать Россию 14 беспилотниками, они все сбиты или перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Россию ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...