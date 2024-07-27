Над российскими регионами сбиты 14 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение ночи ВСУ пытались атаковать Россию 14 беспилотниками, они все сбиты или перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями», — говорится в сообщении военного ведомства в
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