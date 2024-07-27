ВС РФ в Торецке на руках вынесли раненого бойца ВСУ, расстрелянного сослуживцами

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ВС РФ оказали раненному Сергею Наталенко медицинскую помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко сообщил, что сослуживцы пытались его расстрелять во время сдачи в плен ВС РФ в Торецке на горловском направлении в ДНР. Однако российские войска из-под огня вынесли раненного украинца на руках.

«Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят [россияне], но в итоге получил от своих в спину», — рассказал Наталенко, его слова передает деловое издание «Взгляд». Он добавил, что находился в колонне сдавшихся самым последним, поэтому весь удар ВСУ принял на себя.

Однако ВС РФ на руках вынесли Наталенко из-под украинского огня. Они также оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ расстреливают своих военных в Работине. Это связано с тем, что они хотят сдаться в плен армии России.

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Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко сообщил, что сослуживцы пытались его расстрелять во время сдачи в плен ВС РФ в Торецке на горловском направлении в ДНР. Однако российские войска из-под огня вынесли раненного украинца на руках. «Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят [россияне], но в итоге получил от своих в спину», — рассказал Наталенко, его слова передает деловое издание «Взгляд». Он добавил, что находился в колонне сдавшихся самым последним, поэтому весь удар ВСУ принял на себя. Однако ВС РФ на руках вынесли Наталенко из-под украинского огня. Они также оказали ему необходимую медицинскую помощь. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ расстреливают своих военных в Работине. Это связано с тем, что они хотят сдаться в плен армии России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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