«Резидент»: Сырский перебрасывает в ДНР войска, готовые к наступлению

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Сырский перебрасывает ВСУ в ДНР для усиления обороны
Сырский перебрасывает ВСУ в ДНР для усиления обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебрасывает готовые к осеннему наступлению войска на территорию ДНР. Он принял такое решение, чтобы усилить оборону на направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Резидент». 

«Киевские военные снова пытаются стабилизировать обстановку в ДНР, пока российские войска продавливают лучшие части ВСУ и занимают все новые населенные пункты», — пишет telegram-канал. Отмечается, что ситуация может повернуться против украинской армии и грозить ей обхватом всей торецкой группировки. 

Для Украины серьезным ударом стало окружение двух батальонов у села Прогресс. ВСУ в течение двух дней пытались держать оборону. Однако позже стало известно, что ночь военные попытались сбежать из «огненного кольца» ВС РФ, но потеряли большую часть личного состава. 

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебрасывает готовые к осеннему наступлению войска на территорию ДНР. Он принял такое решение, чтобы усилить оборону на направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Резидент».  «Киевские военные снова пытаются стабилизировать обстановку в ДНР, пока российские войска продавливают лучшие части ВСУ и занимают все новые населенные пункты», — пишет telegram-канал. Отмечается, что ситуация может повернуться против украинской армии и грозить ей обхватом всей торецкой группировки.  Для Украины серьезным ударом стало окружение двух батальонов у села Прогресс. ВСУ в течение двух дней пытались держать оборону. Однако позже стало известно, что ночь военные попытались сбежать из «огненного кольца» ВС РФ, но потеряли большую часть личного состава. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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