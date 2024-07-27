Американский диетолог назвал фрукт, который снижает риск рака

Диетолог Эндрюс: груша способна снизить риск развития рака прямой кишки

27 июля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Груши содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, сообщила Николь Эндрюс Фото: Илья Московец © URA.RU В груше содержатся пищевые волокна, которые способствуют снижению риска развития рака прямой кишки. Об этом заявила американский диетолог Николь Эндрюс. «Этот фрукт [груша] богат клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами, а также, как было доказано, помогает поддерживать уровень сахара в крови. Пищевые волокна [содержащиеся в груше] способствуют здоровому пищеварению и могут помочь снизить риск развития колоректального рака», — рассказала Эндрюс. Ее слова передает New York Post. Диетолог также отметила, что употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%. Кроме того, этот фрукт богат витамином С, который способен защитить от рака груди и легких. «Груши также содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, а также медь, помогающая защищать клетки от повреждений», — добавила врач. Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала, что черешня способствует нормализации сна, а также снижает рис развития рака. Кроме того, эту ягоду рекомендуют употреблять спортсменам после физических нагрузок, так как она снижает мышечную боль и повышает общую выносливость, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В груше содержатся пищевые волокна, которые способствуют снижению риска развития рака прямой кишки. Об этом заявила американский диетолог Николь Эндрюс. «Этот фрукт [груша] богат клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами, а также, как было доказано, помогает поддерживать уровень сахара в крови. Пищевые волокна [содержащиеся в груше] способствуют здоровому пищеварению и могут помочь снизить риск развития колоректального рака», — рассказала Эндрюс. Ее слова передает New York Post. Диетолог также отметила, что употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%. Кроме того, этот фрукт богат витамином С, который способен защитить от рака груди и легких. «Груши также содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, а также медь, помогающая защищать клетки от повреждений», — добавила врач. Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала, что черешня способствует нормализации сна, а также снижает рис развития рака. Кроме того, эту ягоду рекомендуют употреблять спортсменам после физических нагрузок, так как она снижает мышечную боль и повышает общую выносливость, передает «Царьград».