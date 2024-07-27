Американский диетолог назвал фрукт, который снижает риск рака

Диетолог Эндрюс: груша способна снизить риск развития рака прямой кишки
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, персики, фрукты, апельсин, груши
Груши содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, сообщила Николь Эндрюс Фото:

В груше содержатся пищевые волокна, которые способствуют снижению риска развития рака прямой кишки. Об этом заявила американский диетолог Николь Эндрюс.

«Этот фрукт [груша] богат клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами, а также, как было доказано, помогает поддерживать уровень сахара в крови. Пищевые волокна [содержащиеся в груше] способствуют здоровому пищеварению и могут помочь снизить риск развития колоректального рака», — рассказала Эндрюс. Ее слова передает New York Post.

Диетолог также отметила, что употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%. Кроме того, этот фрукт богат витамином С, который способен защитить от рака груди и легких. «Груши также содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, а также медь, помогающая защищать клетки от повреждений», — добавила врач.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала, что черешня способствует нормализации сна, а также снижает рис развития рака. Кроме того, эту ягоду рекомендуют употреблять спортсменам после физических нагрузок, так как она снижает мышечную боль и повышает общую выносливость, передает «Царьград».

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В груше содержатся пищевые волокна, которые способствуют снижению риска развития рака прямой кишки. Об этом заявила американский диетолог Николь Эндрюс. «Этот фрукт [груша] богат клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами, а также, как было доказано, помогает поддерживать уровень сахара в крови. Пищевые волокна [содержащиеся в груше] способствуют здоровому пищеварению и могут помочь снизить риск развития колоректального рака», — рассказала Эндрюс. Ее слова передает New York Post. Диетолог также отметила, что употребление груш каждую неделю снижает риск развития диабета второго типа на 3%. Кроме того, этот фрукт богат витамином С, который способен защитить от рака груди и легких. «Груши также содержат витамин К, который поддерживает свертываемость крови и здоровье костей, а также медь, помогающая защищать клетки от повреждений», — добавила врач. Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала, что черешня способствует нормализации сна, а также снижает рис развития рака. Кроме того, эту ягоду рекомендуют употреблять спортсменам после физических нагрузок, так как она снижает мышечную боль и повышает общую выносливость, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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