В аварии с фурами на пермской трассе пострадали люди

В ДТП в Прикамье пострадали водители грузовиков
В ДТП с грузовиками на трассе между Нытвой и Краснокамском, которое произошло 28 июля утром, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«По предварительным данным, 34-летний водитель КамАЗа с полуприцепом при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество грузовому автомобилю Mersedes. При столкновении машин оба водителя получили травмы», — передает «Комсомольская правда – Пермь» со ссылкой на данные полиции.
Авария произошла на 452-м километре автодороги «М7 Волга». Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в МВД.
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