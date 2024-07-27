27 июля 2024

В аварии с фурами на пермской трассе пострадали люди

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в Прикамье пострадали водители грузовиков
В ДТП в Прикамье пострадали водители грузовиков Фото:

В ДТП с грузовиками на трассе между Нытвой и Краснокамском, которое произошло 28 июля утром, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«По предварительным данным, 34-летний водитель КамАЗа с полуприцепом при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество грузовому автомобилю Mersedes. При столкновении машин оба водителя получили травмы», — передает «Комсомольская правда – Пермь» со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла на 452-м километре автодороги «М7 Волга». Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в МВД. 

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В ДТП с грузовиками на трассе между Нытвой и Краснокамском, которое произошло 28 июля утром, есть пострадавшие. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. «По предварительным данным, 34-летний водитель КамАЗа с полуприцепом при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество грузовому автомобилю Mersedes. При столкновении машин оба водителя получили травмы», — передает «Комсомольская правда – Пермь» со ссылкой на данные полиции. Авария произошла на 452-м километре автодороги «М7 Волга». Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в МВД. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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