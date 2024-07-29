Умер экс-мэр Усть-Катава Дружинин

В Челябинской области скончался экс-мэр Усть-Катава Анатолий Дружинин. Об этом 29 июля сообщили в городском собрании депутатов.
«Ушел из жизни Анатолий Иванович Дружинин — бывший председатель собрания депутатов Усть-Катавского городского округа и бывший глава города Усть-Катава, почетный гражданин города Усть-Катава. Свою жизнь он прожил честно и достойно, оставив после себя плоды своих добрых дел. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей», — сообщил спикер горсобрания Сергей Пульдяев.
Дружинину было 76 лет, он скончался 28 июля. Он работал главным метрологом и главным энергетиком Усть-Катавского вагоностроительного завода. В 1990 году избран депутатом городского совета народных депутатов, исполнял обязанности председателя горисполкома. С 1996 по 2005 год трудился в качестве главы Усть-Катава. С 2010 по 2011 годы возглавлял Катав-Ивановский район.
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