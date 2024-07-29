Parisien: неизвестные устроили диверсии на телекоммуникационных сетях во Франции

Представители полиции Франции заявили о диверсиях на оптоволоконных сетях. Согласно их информации нападения на линии передачи произошло в шести районах страны. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс".
«Оптоволоконные сети нескольких операторов связи были „саботированы“ в шести районах Франции, но Париж не пострадал, заявила полиция в понедельник», — сообщило агентство в соцсети Х. Поломки Парижа не коснулись. Отмечается, что диверсии произошли минувшей ночью и затронули департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром.
Злоумышленники перерезали кабели дальней связи. Сейчас связь осуществляется по резервным путям.
Ранее вандалы в Париже атаковали железнодорожную сеть. В диверсии обвинили Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные заявления являются «очередными утками» и не имеют никаких доказательств.
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