Parisien: неизвестные устроили диверсии на телекоммуникационных сетях во Франции

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Во Франции произошла диверсия, Париж не пострадал
Во Франции произошла диверсия, Париж не пострадал Фото:

Представители полиции Франции заявили о диверсиях на оптоволоконных сетях. Согласно их информации нападения на линии передачи произошло в шести районах страны. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс".

«Оптоволоконные сети нескольких операторов связи были „саботированы“ в шести районах Франции, но Париж не пострадал, заявила полиция в понедельник», — сообщило агентство в соцсети Х. Поломки Парижа не коснулись. Отмечается, что диверсии произошли минувшей ночью и затронули департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром.

Злоумышленники перерезали кабели дальней связи. Сейчас связь осуществляется по резервным путям.

Ранее вандалы в Париже атаковали железнодорожную сеть. В диверсии обвинили Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные заявления являются «очередными утками» и не имеют никаких доказательств.

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Представители полиции Франции заявили о диверсиях на оптоволоконных сетях. Согласно их информации нападения на линии передачи произошло в шести районах страны. Об этом сообщило агентство "Франс Пресс". «Оптоволоконные сети нескольких операторов связи были „саботированы“ в шести районах Франции, но Париж не пострадал, заявила полиция в понедельник», — сообщило агентство в соцсети Х. Поломки Парижа не коснулись. Отмечается, что диверсии произошли минувшей ночью и затронули департаменты Буш-дю-Рон, Од, Уаза, Эро, Мез и Дром. Злоумышленники перерезали кабели дальней связи. Сейчас связь осуществляется по резервным путям. Ранее вандалы в Париже атаковали железнодорожную сеть. В диверсии обвинили Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные заявления являются «очередными утками» и не имеют никаких доказательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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