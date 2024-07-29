Песков поставил на место СМИ, которые обвинили РФ в диверсии на Олимпиаде

Песков: обвинения против РФ в совершении диверсий на Олимпиаде бездоказательны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
СМИ, которые бездоказательно обвиняют Россию, вредят сами себе, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения СМИ, которые упрекали страну в диверсии на Олимпийских играх во Франции. Он назвал эти обвинения «очередными утками», подчеркнув, что они не имеют никаких доказательств.

«Как очередные утки, бездоказательные обвинения. Много низкопробных и уважаемых СМИ, которые не гнушаются ничем, чтобы обвинять Россию буквально во всем, что происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что такие действия не способствуют улучшению имиджа этих СМИ как надежных источников информации.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения СМИ, которые упрекали страну в диверсии на Олимпийских играх во Франции. Он назвал эти обвинения «очередными утками», подчеркнув, что они не имеют никаких доказательств. «Как очередные утки, бездоказательные обвинения. Много низкопробных и уважаемых СМИ, которые не гнушаются ничем, чтобы обвинять Россию буквально во всем, что происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что такие действия не способствуют улучшению имиджа этих СМИ как надежных источников информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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