Песков: обвинения против РФ в совершении диверсий на Олимпиаде бездоказательны

СМИ, которые бездоказательно обвиняют Россию, вредят сами себе, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения СМИ, которые упрекали страну в диверсии на Олимпийских играх во Франции. Он назвал эти обвинения «очередными утками», подчеркнув, что они не имеют никаких доказательств.

«Как очередные утки, бездоказательные обвинения. Много низкопробных и уважаемых СМИ, которые не гнушаются ничем, чтобы обвинять Россию буквально во всем, что происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что такие действия не способствуют улучшению имиджа этих СМИ как надежных источников информации.