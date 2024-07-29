СМИ, которые бездоказательно обвиняют Россию, вредят сами себе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения СМИ, которые упрекали страну в диверсии на Олимпийских играх во Франции. Он назвал эти обвинения «очередными утками», подчеркнув, что они не имеют никаких доказательств.
«Как очередные утки, бездоказательные обвинения. Много низкопробных и уважаемых СМИ, которые не гнушаются ничем, чтобы обвинять Россию буквально во всем, что происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что такие действия не способствуют улучшению имиджа этих СМИ как надежных источников информации.
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