Улица по колено в воде
На улице Татищева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел мощный потоп — предположительно, из-за прорыва трубы. Трамвайное движение заблокировано.
Видео с соседней улицы — Викулова — публикует telegram-канал "Безумный ЕКБ". Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». Ответ на момент публикации не поступил.
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