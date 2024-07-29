В Екатеринбурге затопило целый квартал, транспорт заблокирован. Видео

Улица Татищева в Екатеринбурге оказалась под водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица по колено в воде
Улица по колено в воде Фото:

На улице Татищева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел мощный потоп — предположительно, из-за прорыва трубы. Трамвайное движение заблокировано.

Видео с соседней улицы — Викулова — публикует telegram-канал "Безумный ЕКБ". Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». Ответ на момент публикации не поступил.  

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На улице Татищева в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел мощный потоп — предположительно, из-за прорыва трубы. Трамвайное движение заблокировано. Видео с соседней улицы — Викулова — публикует telegram-канал "Безумный ЕКБ". Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». Ответ на момент публикации не поступил.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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