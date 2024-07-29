Госавтоинспекторы установили личность свердловчанина, скрывшегося после смертельного ДТП

Госавтоинспекторы установили личность водителя «Нивы», скрывшегося после смертельного ДТП в поселке Троицкий (Талицкий район). Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария произошла ночью 27 июля.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен водитель, причастный к смертельному ДТП. Им оказался местный житель, водитель Ваз „21213“. После наезда на пешехода он испугался ответственности и скрылся», — уточняют госавтоинспекторы.
В результате столкновения 49-летний пострадавший пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителю, имеющему стаж вождения 14 лет и дважды привлеченному к административной ответственности, грозит возбуждение уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям об обязанностях в случае ДТП. В соответствии с п. 2.5 ПДД РФ, необходимо немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся факте в полицию», — напомнили в пресс-службе ведомства.
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