Свердловчанин завоевал три медали на Кубке России в Екатеринбурге

Чемпион России в плавании на дистанции 1500 метров Савелий Лузин из Новоуральска завоевал три медали на Кубке России, прошедшем в Екатеринбурге во Дворце водных видов спорта. Соревнования собрали более пятисот лучших пловцов страны, включая чемпионов мира и обладателей мировых рекордов, сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона.
“Команду Свердловской области представляли 15 пловцов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска и Ревды. Лидером команды выступил действующий чемпион России в плавании на дистанции 1500 метров Савелий Лузин из Новоуральска. 19-летний мастер спорта международного класса завоевал на Кубке три медали: золотую, серебряную и бронзовую на дистанциях 400 метров, 1500 метров и 800 метров соответственно. Еще одну бронзовую награду в копилку региона принес екатеринбуржец Дмитрий Новичков, ставший третьим на дистанции 200 метров баттерфляем”, — сообщили в ДИПе.
Соревнования, прошедшие в Екатеринбурге 28 июля, завершились розыгрышем одиннадцати комплектов медалей. В числе достижений — мировой юношеский рекорд Мирона Лифинцова и лучший сезонный результат Евгении Чикуновой. Санкт-Петербург вышел на первое место в общекомандном зачете, демонстрируя впечатляющие результаты и подтверждая статус лидера российского плавания.
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