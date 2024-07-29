Число подтопленных домов в Челябинской области снизилось на треть

За сутки вода в Челябинской области ушла из 95 домов и освободила 667 приусадебных участков. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе главка МЧС по региону.
«На всех подтопленных территориях Челябинской области наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. На контроле остается 230 подтопленных частных жилых домов и 396 приусадебных участков», — сообщили в пресс-службе главка.
В пресс-службе добавили, что в пунктах временного размещения остаются 84 человека, из них 12 детей. На освобожденных от воды территориях организуются восстановительные работы.
На утро 29 июля число подтопленных домов составляло 325, также было подтоплено 1063 приусадебных участка. В пунктах временного размещения районов и городов находились 90 человек, в том числе семь детей.
Подтопления вызваны затяжными ливнями, прошедшими на территории региона. За несколько дней выпало более полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС введен в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах.
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