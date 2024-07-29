Три челябинских мегапроекта на 41 миллиард рублей вошли в федеральный конкурс

Для участия в федеральном конкурсе «Импульс» взяли три инфраструктурных проекта из Челябинской области общей стоимостью в 41,8 млрд рублей. Как заявили организаторы конкурса, редакция газеты «Ведомости», на суд жюри представлено более 90 проектов из 35 регионов страны.
«В текущем году на премию „Импульс“ было подано более 90 заявок от 35 регионов России. Из Челябинской области были отобраны три инфраструктурных проекта», — отметили организаторы конкурса.
От региона заявлены проекты строительства социальной инфраструктуры в сосновском микрорайоне «Белый хутор» стоимостью в 1,4 млрд рублей, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, который обошелся в 25 млрд рублей. Также в конкурсе участвует проект создания и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске за 15,4 млрд рублей.
Мероприятие проводится ежегодно и направлено на выявление лучших проектов в сферах дорожного строительства, транспорта, социальной и экологической инфраструктуры, здравоохранения, образования и IT. Премия предусматривает две категории: проекты, реализуемые на основе государственно-частного партнерства, и проекты с другими формами финансирования.
Среди участников конкурса представлены юридические лица всех форм собственности из различных регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую область, Татарстан, Башкирию, ЯНАО, Новосибирскую область и Приморский край. Победители будут выбраны на основе многофакторной методологии оценки, включая голосование членов жюри.
В номинации «Проект года в области транспортной инфраструктуры» участвуют проекты, реализуемые или введенные в эксплуатацию в 2023 году, такие как вокзалы, метрополитены, порты, аэропорты и другие. В номинации «Проекты в области образования» также участвуют проекты, запущенные в текущем году, в том числе строительство социальной инфраструктуры для новых микрорайонов и образовательных учреждений.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Ведомости Импульс» запланирована на октябрь 2024 года. Конкурс направлен на привлечение внимания к успешным практикам реализации инфраструктурных проектов и поддержку использования государственно-частного партнерства в этой сфере.
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