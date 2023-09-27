В Челябинске в рамках транспортной реформы реконструируют троллейбусное депо №1

Общая стоимость модернизации троллейбусной сети в городе составит 13,7 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти одобрили реконструкцию троллейбусного депо №1 в Челябинске, а также уменьшение коэффициента застройки при строительстве нового участка контактной сети. Модернизация проходит в рамках масштабной транспортной реформы. Инициатором проекта является компания «Синара», сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции троллейбусного депо № 1. Предполагается строительство нового участка контактной сети от проспекта Ленина до депо № 1, а также строительство новой тяговой подстанции на земельном участке в территориальной зоне коммунальных объектов городского хозяйства. Инициатором проекта является ООО „Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск“» — сообщается на сайте.

Согласно документации, инициатор проекта компания ООО «Синара» запросила разрешение на уменьшение коэффициента застройки при строительстве нового участка в два раза до 0,15% при нормативном значении 0,30%. Земельный участок расположен в Тракторозаводском районе Челябинска по улице Первой Пятилетки, 30/12.

Троллейбусную сеть в городе модернизируют с помощью инфраструктурных облигаций Дом РФ. Проект предполагает создание новой инфраструктуры в развивающихся районах города и закупку современных троллейбусов. Общая стоимость проекта составит 13,7 млрд рублей. Размер инфраструктурного займа —5,2 млрд рублей.

В общей сложности за счет льготных средств в Челябинске приобретут 168 троллейбусов. Также планируется обновление тяговых подстанций и прокладка новых контактных линий. Модернизация пройдет в поселке АМЗ, микрорайоне № 17, коснется улицы Первой Пятилетки и Артиллерийской — локаций с наиболее активным жилищным строительством.