В Свердловской области повысят зарплаты бюджетникам

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Сообщается, что направлено более 16 млрд рублей
Сообщается, что направлено более 16 млрд рублей Фото:

В Свердловской области направят более 16 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Это стало возможно благодаря стабильной экономической ситуации и качественному управлению финансами региона, сообщили в областном департаменте информолитики. 

«Доходы бюджета Свердловской области составят — 422,1 миллиарда рублей, расходы — 472,4 миллиарда рублей. Запланировано снижение верхнего предела государственного долга и уровня долговой нагрузки. Дефицит планируется покрыть за счет остатков средств областного бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января текущего года», — уточнил министр финансов региона Александр Старков.

Помимо увеличения заработной платы, дополнительные средства пойдут на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, поддержку многодетных семей, жилья для сирот, транспортное обслуживание в Екатеринбурге и другие важные социальные проекты. Проект бюджета прошел детальное рассмотрение и согласован в Министерстве финансов России.

«Возможность вносить такие изменения в областной бюджет есть, поскольку мы предполагаем, что до конца 2024 года еще получим дополнительные доходы. Промышленность Свердловской области работает устойчиво», — отметила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

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В Свердловской области направят более 16 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Это стало возможно благодаря стабильной экономической ситуации и качественному управлению финансами региона, сообщили в областном департаменте информолитики.  «Доходы бюджета Свердловской области составят — 422,1 миллиарда рублей, расходы — 472,4 миллиарда рублей. Запланировано снижение верхнего предела государственного долга и уровня долговой нагрузки. Дефицит планируется покрыть за счет остатков средств областного бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января текущего года», — уточнил министр финансов региона Александр Старков. Помимо увеличения заработной платы, дополнительные средства пойдут на строительство и реконструкцию образовательных учреждений, поддержку многодетных семей, жилья для сирот, транспортное обслуживание в Екатеринбурге и другие важные социальные проекты. Проект бюджета прошел детальное рассмотрение и согласован в Министерстве финансов России. «Возможность вносить такие изменения в областной бюджет есть, поскольку мы предполагаем, что до конца 2024 года еще получим дополнительные доходы. Промышленность Свердловской области работает устойчиво», — отметила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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