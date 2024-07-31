МВД: в России выросла незаконная миграция

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Число случаев незаконной миграции выросло в 2,3 раза, сообщили в МВД Фото:

В 2024 году в России выросло число случаев незаконной миграции. Информацию об этом предоставили в МВД страны.

«Полиция фиксирует в России в этом году в 2,3 раза больше фактов организации незаконной миграции», — сообщили в МВД. Заявление приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. С таким заявлением выступала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.

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В 2024 году в России выросло число случаев незаконной миграции. Информацию об этом предоставили в МВД страны. «Полиция фиксирует в России в этом году в 2,3 раза больше фактов организации незаконной миграции», — сообщили в МВД. Заявление приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. С таким заявлением выступала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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