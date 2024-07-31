МВД: в России выросла незаконная миграция

Число случаев незаконной миграции выросло в 2,3 раза, сообщили в МВД
В 2024 году в России выросло число случаев незаконной миграции. Информацию об этом предоставили в МВД страны.
«Полиция фиксирует в России в этом году в 2,3 раза больше фактов организации незаконной миграции», — сообщили в МВД. Заявление приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. С таким заявлением выступала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.
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