МВД: в России выросла незаконная миграция

31 июля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Число случаев незаконной миграции выросло в 2,3 раза, сообщили в МВД Фото: Кондрат Александров © URA.RU В 2024 году в России выросло число случаев незаконной миграции. Информацию об этом предоставили в МВД страны. «Полиция фиксирует в России в этом году в 2,3 раза больше фактов организации незаконной миграции», — сообщили в МВД. Заявление приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. С таким заявлением выступала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в России выросло число случаев незаконной миграции. Информацию об этом предоставили в МВД страны. «Полиция фиксирует в России в этом году в 2,3 раза больше фактов организации незаконной миграции», — сообщили в МВД. Заявление приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в 2024 года из России было выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. С таким заявлением выступала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов РФ.