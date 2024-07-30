Суд рассмотрит апелляцию Чекина, осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО

В суд ушла апелляционная жалоба на пожизненный приговор экс-чиновнику Минфина Юрию Чекину, осужденному за убийство бывшего прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения жалобы.
«В суд поступила апелляция по уголовному делу [Юрия Чекина]», — сообщил источник URA.RU. Жалоба будет рассматриваться в суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга после того, как с апелляцией ознакомится судья и уведомит об этом стороны защиты и обвинения.
Агентство попыталось связаться с адвокатом Чекина. Оперативно получить комментарий журналисту не удалось.
Суд ХМАО 3 июля 2024 года вынес пожизненный приговор экс-чиновнику Минфина Юрию Чекину. URA.RU рассказывало, чем он известен.
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