30 июля 2024

Суд рассмотрит апелляцию Чекина, осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО

Суд рассмотрит апелляцию осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд общей юрисдикции рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Юрию Чекину
Суд общей юрисдикции рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Юрию Чекину Фото:

В суд ушла апелляционная жалоба на пожизненный приговор экс-чиновнику Минфина Юрию Чекину, осужденному за убийство бывшего прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения жалобы.

«В суд поступила апелляция по уголовному делу [Юрия Чекина]», — сообщил источник URA.RU. Жалоба будет рассматриваться в суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга после того, как с апелляцией ознакомится судья и уведомит об этом стороны защиты и обвинения.

Агентство попыталось связаться с адвокатом Чекина. Оперативно получить комментарий журналисту не удалось.

Суд ХМАО 3 июля 2024 года вынес пожизненный приговор экс-чиновнику Минфина Юрию Чекину. URA.RU рассказывало, чем он известен. 

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В суд ушла апелляционная жалоба на пожизненный приговор экс-чиновнику Минфина Юрию Чекину, осужденному за убийство бывшего прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения жалобы. «В суд поступила апелляция по уголовному делу [Юрия Чекина]», — сообщил источник URA.RU. Жалоба будет рассматриваться в суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга после того, как с апелляцией ознакомится судья и уведомит об этом стороны защиты и обвинения. Агентство попыталось связаться с адвокатом Чекина. Оперативно получить комментарий журналисту не удалось. Суд ХМАО 3 июля 2024 года вынес пожизненный приговор экс-чиновнику Минфина Юрию Чекину. URA.RU рассказывало, чем он известен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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