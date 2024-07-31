31 июля 2024

Компания накормила подозрительным сыром детей в челябинском санатории

© Служба новостей «URA.RU»
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В санатории детей накормили подозрительным сыром
В санатории детей накормили подозрительным сыром Фото:

Компания поставила подозрительный сыр «Голландский» отдыхающим в детском санатории Челябинска. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель сделал это после аннулирования производственных сертификатов.

«Россельхознадзор наказал поставщика за поставку в челябинский детский санаторий потенциально опасного сыра. Социальное учреждение также проинформировано о выявленных нарушениях со стороны поставщика продукции», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Предприятие поставило сыр, произведенный 5 апреля, несмотря на то, что сертификаты на продукцию были аннулированы еще в июне. Это сделали после того, как производственную площадку в Московской области служба признала несуществующей.

Несмотря на отсутствие действующих сертификатов, уполномоченное лицо поставщика оформило ветеринарные сопроводительные документы, и 15 килограммов сыра были доставлены в учреждение для детей. В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор вынес предупреждение предприятию-поставщику и приостановил на месяц регистрацию уполномоченного лица в госсистеме.

Подозрительным сыром в июле также торговал бизнесмен Магнитогорска. Реализация продолжилась, несмотря на запрет со стороны Россельхознадзора. Ветеринарная служба выдала документы в нарушение существующих правил.  

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Компания поставила подозрительный сыр «Голландский» отдыхающим в детском санатории Челябинска. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель сделал это после аннулирования производственных сертификатов. «Россельхознадзор наказал поставщика за поставку в челябинский детский санаторий потенциально опасного сыра. Социальное учреждение также проинформировано о выявленных нарушениях со стороны поставщика продукции», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Предприятие поставило сыр, произведенный 5 апреля, несмотря на то, что сертификаты на продукцию были аннулированы еще в июне. Это сделали после того, как производственную площадку в Московской области служба признала несуществующей. Несмотря на отсутствие действующих сертификатов, уполномоченное лицо поставщика оформило ветеринарные сопроводительные документы, и 15 килограммов сыра были доставлены в учреждение для детей. В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор вынес предупреждение предприятию-поставщику и приостановил на месяц регистрацию уполномоченного лица в госсистеме. Подозрительным сыром в июле также торговал бизнесмен Магнитогорска. Реализация продолжилась, несмотря на запрет со стороны Россельхознадзора. Ветеринарная служба выдала документы в нарушение существующих правил.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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