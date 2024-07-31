Компания накормила подозрительным сыром детей в челябинском санатории

Компания поставила подозрительный сыр «Голландский» отдыхающим в детском санатории Челябинска. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предприниматель сделал это после аннулирования производственных сертификатов.
«Россельхознадзор наказал поставщика за поставку в челябинский детский санаторий потенциально опасного сыра. Социальное учреждение также проинформировано о выявленных нарушениях со стороны поставщика продукции», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Предприятие поставило сыр, произведенный 5 апреля, несмотря на то, что сертификаты на продукцию были аннулированы еще в июне. Это сделали после того, как производственную площадку в Московской области служба признала несуществующей.
Несмотря на отсутствие действующих сертификатов, уполномоченное лицо поставщика оформило ветеринарные сопроводительные документы, и 15 килограммов сыра были доставлены в учреждение для детей. В ответ на выявленные нарушения Россельхознадзор вынес предупреждение предприятию-поставщику и приостановил на месяц регистрацию уполномоченного лица в госсистеме.
Подозрительным сыром в июле также торговал бизнесмен Магнитогорска. Реализация продолжилась, несмотря на запрет со стороны Россельхознадзора. Ветеринарная служба выдала документы в нарушение существующих правил.
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