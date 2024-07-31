Общество Транспорт В Перми запустят два новых автобусных маршрута 01 августа 2024 в 11:10 Размер текста - 17 + Два новых автобусных маршрута начнут ездить с сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми с сентября будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок. «Автобус № 79 станет заменой маршрутному такси № 8 и свяжет микрорайоны Железнодорожный и Новый Крым. Автобус № 31 будет следовать от Липовой Горы до Комсомольской площади через микрорайон Краснова. Он заменит маршрутные такси № 4 и 11», — следует из документов закупки. Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Курсировать новые автобусные маршруты должны начать с сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми с сентября будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок. «Автобус № 79 станет заменой маршрутному такси № 8 и свяжет микрорайоны Железнодорожный и Новый Крым. Автобус № 31 будет следовать от Липовой Горы до Комсомольской площади через микрорайон Краснова. Он заменит маршрутные такси № 4 и 11», — следует из документов закупки. Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Курсировать новые автобусные маршруты должны начать с сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям