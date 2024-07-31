31 июля 2024

В Перми запустят два новых автобусных маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, остановка, автобус
Два новых автобусных маршрута начнут ездить с сентября Фото:

В Перми с сентября будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок.

«Автобус № 79 станет заменой маршрутному такси № 8 и свяжет микрорайоны Железнодорожный и Новый Крым. Автобус № 31 будет следовать от Липовой Горы до Комсомольской площади через микрорайон Краснова. Он заменит маршрутные такси № 4 и 11», — следует из документов закупки.

Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Курсировать новые автобусные маршруты должны начать с сентября.

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В Перми с сентября будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок. «Автобус № 79 станет заменой маршрутному такси № 8 и свяжет микрорайоны Железнодорожный и Новый Крым. Автобус № 31 будет следовать от Липовой Горы до Комсомольской площади через микрорайон Краснова. Он заменит маршрутные такси № 4 и 11», — следует из документов закупки. Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Курсировать новые автобусные маршруты должны начать с сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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