В Перми запустят два новых автобусных маршрута

Два новых автобусных маршрута начнут ездить с сентября
В Перми с сентября будут ходить два новых автобусных маршрута. Сейчас власти ищут перевозчиков и проводят аукцион на сайте госзакупок.
«Автобус № 79 станет заменой маршрутному такси № 8 и свяжет микрорайоны Железнодорожный и Новый Крым. Автобус № 31 будет следовать от Липовой Горы до Комсомольской площади через микрорайон Краснова. Он заменит маршрутные такси № 4 и 11», — следует из документов закупки.
Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Курсировать новые автобусные маршруты должны начать с сентября.
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