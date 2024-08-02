Челябинский майор спецназа Барбашин отметил сильные стороны ВДВ. Видео

02 августа 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Барбашин рассказал, откуда у ВДВ появились тельняшки и голубые береты Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска в День ВДВ, 2 августа, встретился со своими боевыми товарищами и рассказал о роли Воздушно-десантных войск в обороне России. Он отметил, что эти войска всегда отличались своей оперативностью и профессионализмом, сообщает корреспондент URA.RU. «Воздушно-десантные войска играют ключевую роль в обороне нашей страны по многим аспектам. Их мобильность и оперативность позволяет развернуть боевые порядки в любой точке нашей большой страны и за ее пределами. Также десантники всегда отличались своим профессионализмом и качеством боевой подготовки. Воздушно-десантные войска во все времена выполняли широкий спектр задач уверенно и мужественно», — сказал Барбашин. Артем Барбашин отметил, что сегодня, в День ВДВ, ему было приятно встретиться со своими боевыми товарищами. Также с URA.RU он поделился тем, что на данный момент количество десантников в стране составляет около 40 тысяч. Майор спецназа поведал немного и об истории символов праздника. Например, голубые береты изначально были женским предметом гардероба, а у мужчин они появились только в 1967 году и были малинового цвета. Только спустя год головной убор приобрел небесный цвет. Барбашин упомянул имя военачальника Василия Маргелова. По его словам, при Маргелове воздушно-десантные войска приобрели современный вид. И именно благодаря ему в 1960-е годы в образы десантников вошла тельняшка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска в День ВДВ, 2 августа, встретился со своими боевыми товарищами и рассказал о роли Воздушно-десантных войск в обороне России. Он отметил, что эти войска всегда отличались своей оперативностью и профессионализмом, сообщает корреспондент URA.RU. «Воздушно-десантные войска играют ключевую роль в обороне нашей страны по многим аспектам. Их мобильность и оперативность позволяет развернуть боевые порядки в любой точке нашей большой страны и за ее пределами. Также десантники всегда отличались своим профессионализмом и качеством боевой подготовки. Воздушно-десантные войска во все времена выполняли широкий спектр задач уверенно и мужественно», — сказал Барбашин. Артем Барбашин отметил, что сегодня, в День ВДВ, ему было приятно встретиться со своими боевыми товарищами. Также с URA.RU он поделился тем, что на данный момент количество десантников в стране составляет около 40 тысяч. Майор спецназа поведал немного и об истории символов праздника. Например, голубые береты изначально были женским предметом гардероба, а у мужчин они появились только в 1967 году и были малинового цвета. Только спустя год головной убор приобрел небесный цвет. Барбашин упомянул имя военачальника Василия Маргелова. По его словам, при Маргелове воздушно-десантные войска приобрели современный вид. И именно благодаря ему в 1960-е годы в образы десантников вошла тельняшка.