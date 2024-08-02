На центральной площади пермского поселка открывают исправцентр ГУФСИН

Жители Кунгурского округа бьют тревогу из-за открытия исправцентра ГУФСИН

02 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Здание расположено в центре местного парка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В п. Комсомольский Кунгурского округа открывается исправительный центр ГУФСИН. Как рассказали URA.RUв местных политэлитах, решение было принято вместе с руководством птицефабрики «Комсомольская». Она отдает для этих целей здание бывшего заводоуправления. Жители и элиты бьют тревогу из-за того, что здание расположено в самом центре поселка, в парке, рядом с памятником участникам ВОВ и новой детской площадкой. «Новое руководство птицефабрики рассчитывает, что, привлекая для работы заключенных, снизятся затраты на фонд оплаты труда. Тем более, что он и так был уменьшен», — говорит источник. По его словам, намерение, может, и неплохое. Проблема в том, что здание, где планируется размещение исправительного центра, расположено в самом центре поселка на ул. Ленина, 4. Оно находится посреди большого местного парка, то есть непонятно, как организовать колючую проволоку вокруг здания. Слева от входа оборудована новая воркаут-площадка, созданная в рамках «Инициативного бюджетирования». Через дорогу — бывшее здание поселковой администрации, памятник участникам ВОВ, больница, ДК. Владельцами птицефабрики является ГК «Таврос» (Башкортостан). «Комсомольская» — крупнейший производитель яиц в Прикамье. Продукция выпускается под брендом «Здоровая ферма» и поставляется в крупнейшие торговые центры. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кировского района протестуют против организации исправцентра на ул. Чебоксарская. А птицефабрика в 2024 году оказалась в центре скандала после сжигания кошек в печи. Агентство направило запросы на птицефабрику и в ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации ответы не были получены. Глава Кунгурского округа Вадим Лысанов не ответил на звонок. Рядом со зданием расположены главные поселковые соцобъекты Скриншот 2GIS Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В п. Комсомольский Кунгурского округа открывается исправительный центр ГУФСИН. Как рассказали URA.RUв местных политэлитах, решение было принято вместе с руководством птицефабрики «Комсомольская». Она отдает для этих целей здание бывшего заводоуправления. Жители и элиты бьют тревогу из-за того, что здание расположено в самом центре поселка, в парке, рядом с памятником участникам ВОВ и новой детской площадкой. «Новое руководство птицефабрики рассчитывает, что, привлекая для работы заключенных, снизятся затраты на фонд оплаты труда. Тем более, что он и так был уменьшен», — говорит источник. По его словам, намерение, может, и неплохое. Проблема в том, что здание, где планируется размещение исправительного центра, расположено в самом центре поселка на ул. Ленина, 4. Оно находится посреди большого местного парка, то есть непонятно, как организовать колючую проволоку вокруг здания. Слева от входа оборудована новая воркаут-площадка, созданная в рамках «Инициативного бюджетирования». Через дорогу — бывшее здание поселковой администрации, памятник участникам ВОВ, больница, ДК. Владельцами птицефабрики является ГК «Таврос» (Башкортостан). «Комсомольская» — крупнейший производитель яиц в Прикамье. Продукция выпускается под брендом «Здоровая ферма» и поставляется в крупнейшие торговые центры. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кировского района протестуют против организации исправцентра на ул. Чебоксарская. А птицефабрика в 2024 году оказалась в центре скандала после сжигания кошек в печи. Агентство направило запросы на птицефабрику и в ГУФСИН по Пермскому краю. На момент публикации ответы не были получены. Глава Кунгурского округа Вадим Лысанов не ответил на звонок.